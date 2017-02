Har ikke Levanger nok plass?

Temaet bringes på banen i form av et spørsmål. Lars Petter Holan vil gjerne vite hvorvidt det er slik at Levanger kommune ikke har næringsareal ledig for bygging av større garasjer eller lager, og plass til oppstilling av kjøretøy. Og hvis det er slik, hva gjøres for å få på plass nye områder for næring i kommunen? spør arbeiderpartirepresentanten.

I spørsmålsformuleringen trekker han fram følgende argumentasjon:

– Vi er en kommune i vekst, det gjelder både innbyggere og næringsdrivende. Som politikere ønsker vi å legge det til rette slik at vi har tomter og boliger å tilby for de som ønsker å bosette seg her, og for næringsdrivende ønsker vi å tilby arealer og lokaler i nærmiljøet. På Skogn har vi i dag flere firma som trenger mere plass pga mye utstyr og flere kjøretøy. De har vært i kontakt med kommunen, men har så langt ikke fått tilbud om egnet plass eller område.

Ordføreren får anledning til å svare i møtet som finner sted 1. mars.