Har mye å fortelle

–Jeg ønsker å presisere at et slikt møte er ikke bare for dem som har vært rammet av slag. Her er både pårørende, venner og de som bare vil vite mer om slag velkommen.

Knut Langdal er medlem av styret i Norsk forening for slagrammede (NFS), avdeling Innherred.

Avdelingen dekker området fra Levanger til og med Steinkjer, og teller i dag drøye 100 medlemmer.

På Backlund

Førstkommende tirsdag klokken 18 inviterer foreningen til åpent møte på Backlund Hotell.

– Vi er så heldig at vi har et svært godt fagmiljø ved Sykehuset Levanger. Hanne Ellekjær og Krystyna G. Lindqvist er to dyktige leger på dette området. Sistnevnte kommer for å snakke om forebygging og behandling av hjerneslag, forteller Langdal.

For man trenger nemlig ikke bare møte opp hvis man har blitt rammet selv. På mange måter kan det være like nyttig å ta turen hvis man selv føler man er i risikogruppen.

Høyt blodtrykk, for mye røyk og alkohol, samt diabetes kan være faktorer som kan påvirke risikoen for hjerneslag.

Fra Stjørdal kommer Torfinn Hagen for å fortelle om sine svelgeproblemer i etterkant av at han ble rammet av hjerneslag. Dette kan begrense muligheten til å ta til seg mat og drikke, og flere for også problemer med taleevnen.

Logopeden kommer

Til sistnevnte utfordring kommer logoped Astrid Granhus for å gi sine tips.

– Det skal selvsagt ikke bare være faglig prat hele kvelden. En romslig kaffepause hvor det blir muligheten å knytte kontakter. Mange ser verdien av å få et nettverk hvor man kan møtes – eventuelt spørre om råd underveis. En slik kveld kan være en god begynnelse. Vi håper så mange som mulig tar turen tirsdag kveld, oppfordrer Knut Langdal.