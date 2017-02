Til seniorforum for å snakke teknologi

Foredraget vil ta for seg utviklingen innenfor helse og helseteknologi og hva vi kan vente oss i framtida. Fra 2016 fikk Norge et eget Direktorat for e-helse som skal bidra til felles innsats og nasjonal styring av IKT-utviklingen i helsesektoren. Vi har store forventninger til ny teknologi og hva den kan gjøre for oss. Snart får du tilgang til din egen journal på nett. Mange løsninger er på vei som skal bidra til at vi får en bedre og tryggere helsetjeneste.

Velferdsteknologi

I følge stortingsmeldingen om «Morgendagens omsorg» skal velferdsteknologi bli en integrert del av omsorgstjenestene. Samfunnet har endret seg. Vi har blitt mange flere eldre og det krever at vi må tenke på nye måter. Kan velferdsteknologi bidra til at vi i større grad kan mestre egen hverdag og bo i egen bolig?

Helseteknologi

IKT er nøkkelen til å skape gode helsetjenester, men hvordan blir framtidens helsetjenester? Hva kan vi forvente som pasienter og pårørende? Hva blir legens rolle i framtida?

Roald Bergstrøm har jobbet med IKT innenfor helse og helseteknologi siden 1994 med erfaring fra sykehus, fra helseteknologiindustrien, konsulentfirma og fra mange år i Helsedirektoratet. Han har deltatt i mange av de nasjonale prosjektene gjennom mange år og har også jobbet mye internasjonalt med EU-prosjekter.

Vi gleder oss

Dette er altså en mann som vet hva han snakker om og som kan sette IKT-utviklingen i perspektiv.

Vi må nok bare innse at internett, nettbank, Vips, Mitt-NAV, e-resepter, trygd på Digitale postkasser etc…..er kommet for å bli. Vi gleder oss til å høre hva Roald har å fortelle oss.

Ellen Løvli

Innherred Seniorforum