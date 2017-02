Ber om å få dele ut penger

Levanger bibliotek har fått støtte 50.000 kroner fra Nasjonalbiblioteket. Disse skal brukes til å lage fem arrangement i samarbeid med frivilligheten i Levanger. Det betyr 12.000 kroner til hvert av de fem beste ideene.

- Alle tema er aktuelle, vi vil gjerne ha arrangement om idrett, politikk, religion/filosofi, litteratur, kunst og annet, skriver biblioteket på sin nettside.

Arrangementet må skje i bibliotekets lokaler. Det kreves at det er åpent for alle og at det er gratis.

Søknadsfrist for å søke på tilskudd er satt til 1. april.