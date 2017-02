Forlenger 30-sone

Statens vegvesen opplyser at fylkesveg 126, Jamtvegen, i Levanger skal asfalteres i løpet av året.

– Vi vil samtidig reetablere fartshumper og forlenge strekningen med 30 km/t, informerer seksjonsleder Helgar Sætermo hos Statens vegvesen.

Beboere i området søkte i fjor sommer om anlegging av ny fartshump, samt at fartsgrensa på 30 kilometer i timen forlenges, og det er dette vegvesenet nå har imøtekommet. I alle fall delvis, for selve plasseringen av fartshumpen trekkes noe lenger øst enn det som beboerne i utgangspunktet søkte om.

– Vi har sett nærmere på plassering av fartshumpene. I dag er det to farthumper med relativt liten avstand mellom hverandre på strekningen. Erfaringsmessig vet vi at det kan være en utfordring med støy og vibrasjoner knyttet til fartshumper som ligger nært bolighus. For å unngå eventuelle støyproblemer vil vi flytte eksisterende fartshump noe lenger øst, slik at strekningen med 30 km/t kan trekkes forbi deres gårdsavkjørsel. Vi mener dette er mer hensiktsmessig enn å etablere en tredje fartshump like ved bolighuset. Det vil i tillegg bli satt opp skilt med forvarsel til fartsgrense 30 km/t, svarer Statens vegvesen.