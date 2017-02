Tiden går - i Gjensidige han består

Men Pål Rune Eklo (38) minner oss gjerne på om store og små farer i hverdagen.

Meldinger i beste mening

Når det kommer epost til redaksjonen fra kommunikasjonssjefen er det i beste mening, og for å spre holdninger og drive forebygging. Et eksempel: I 2016 registrerte forsikringsbransjen 4200 små og store branner i hytter eller fritidsboliger med erstatninger på 340 millioner kroner. Samtidig viser en undersøkelse fra Gjensidige at 1 av 4 innbyggere er usikker på om røykvarsleren virker eller ikke.

Slik informasjon ønsker Eklo og andre i kommunikasjonstaben skal spre seg over det ganske land. Eklo er kommunikasjons-sjef og pressekontakt for lokalmedier i Hedmark, Oppland, Sør- og Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark

– Og så jobber jeg med internkommunikasjon og er redaktør for Gjensidige på sosiale medier. Jeg har også mye kontakt med sponsorsjef og kommunikasjonsapparatet rundt landslagene i håndball for damer og herrer.

10-årsjubileum hos Gjensidige

Eklo har hatt jobb i Gjensidige siden 2006 og kunne i fjor notere 10-årsjubileum hos arbeidsgiveren.

– Ja, jeg trives godt i jobben, bekrefter den utflytta verdalingen.

Eklo flyttet til Fredensborg i Oslo i fjor høst, etter å ha hatt adresse i Trondheim i flere år. Han begrunner flyttingen med en viss trang til miljøforandring og at annet antall reiser til hovedstaden har økt de siste årene.

– Ja, så får jeg prøvd å være i Oslo også. Jeg liker utfordringer og forandringer.

Colombia-år

Han har så visst ikke skydd unna nettopp nye muligheter etter at han gikk ut av Verdal videregående skole og idrettslinjen der. Med BI-utdannelse fra Trondheim satte han kursen like godt over Atlanteren og Sør-Amerika. Den internasjonale studentorganisasjonen AIESEC ga ham muligheten til å prøve seg i en utvekslingsjobb på markedsavdelingen i Cali-universitetet i Colombia.

– Det skulle være en utveksling på tre måneder, men det ble til tre år, fra 2002 til 2005. Colombia er et veldig spennende land, og fortsatt er det «uoppdaget» for mange. Det er langt tryggere å dra dit nå enn den gangen jeg var det. Det var fortsatt var stor geriljavirksomhet, uten at jeg merket noe til det der jeg var. Mye har skjedd siden den gangen. Områder som før var utilgjengelig er blitt åpnet opp, forteller Eklo som i sin tid skrev blogg fra Colombia-oppholdet.

Hva savner du fra Verdal?

– Det landlige, og hytteturer i Vera. Slike ting kommer enda mer med årene. Ellers er det jo familie, foreldre og søsken. Og de som jeg er onkel og gammelonkel til.

Pål Rune har tre søsken; Arne Olav Eklo, Liv Inger Hynne og Gry Åse Holmli. Foreldrene er Ragnhild og Per Eklo, og da er det kanskje flere av leserne som vet at heimgården er Krågset i Raset.

Hva savner du minst?

Generelt er det vel slik at det på små steder er litt «trangere» selv om det er godt med plass og mindre folk. Innimellom kan det være godt å forsvinne i mengden.

Ditt beste minne fra Verdal?

– Det må bli fra oppveksten i Raset. Og fotballaget der jeg var midtbanespiller, og så korpset i Vuku. Jeg spilte saksofon, og brukte alle konfirmasjonspengene på å kjøpe meg saksofon. Jeg likte å holde på med musikk, og fikk muligheten til fortsette med det i Gardemusikken. Blant de gode minnene er også skitur-ene med mor opp til Volhaugen og saueleting sammen med far i Fagerlifjellene.

Hvordan holder du deg oppdatert på det som skjer i Verdal?

– Gjennom prat med familien. Og så følger jeg med på Innherred.no, og sosiale medier.

Hva skal til for at du bosetter deg i Verdal?

– Det har jeg ingen konkrete planer om. Men med rette muligheten og jobb skal en aldri si aldri. Det å bo landlig med litt plass rundt seg ligger i ryggraden og det forsterker seg desto mer eldre en blir. Jeg er blant dem som kikker på Finn.no på småbruk, smiler Eklo og legger til:

– Verdal er en fin natur- og kulturkommune som har mye å tilby. Verdalinger er flink til å få det til, så jeg får holde døra litt på gløtt.