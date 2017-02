– Benytt klagreretten

Når nærpolitireformen skal opp som sak i formannskapet i Verdal torsdag 2. mars, er forslaget til vedtak fra rådmannen nokså klart: «Verdal kommune benytter seg av klagemuligheten og hevder at det skal opprettholdes tjenestested i Verdal kommune, og rollehaver Lensmann i Verdal.»

Rådmannen bemerker riktignok at reformens fokus på vakt- og patruljetjeneste utmerket godt kan medføre forbedringer innen denne delen av politiets oppgaveportefølje, men er likevel ikke overbevist av den grunn. Politidirektoratet har foreslått en løsning med felles lensmannskontor for Verdal og Levanger.

Dagens leder Når nærpolitiet oppleves som fjernt Det er ikke bare navnet som oppleves feil når storsamfunnet blir lenger unna folket.

Rådmannen i Verdal viser til politiets samfunnsoppdrag, samt til Politiloven, og mener beskrivelsene i denne ikke gir grunnlag for å konkludere med at foreslått lensmannsløsning vil ivareta de forebyggende perspektivene på minimum samme nivå som i dag for en kommune på Verdals størrelse.

– En avvikling av eget lensmannskontor (tjenestested) i Verdal kommune ansees heller ikke som å være i tråd med samledokumentet for enighet i Justiskomiteen for partiene Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, skriver rådmannen. Han viser til proposisjon 61, om forslag til endringer i politiloven.

Dersom politikerne slutter seg til rådmannens forslag til vedtak, vil det i vedtaket også gjøres klart at Verdal kommune peker på behovet for flere offentlige arbeidsplasser for økt mangfold og balanse i arbeidslivet i kommunen.