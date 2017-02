Lette i tre timer

Leteaksjon ved Kråksjøen To personer ble meldt savnet lørdag kveld.

Tre timer med leting

Lørdag kveld ble to personer meldt savnet ved Kråksjøen. I utgangspunktet skulle en guttegjeng på fire personer overnatte i telt ved innsjøen i Verdal, men slik ble det altså ikke.

De to kompisene som dro i forveien skulle legge igjen teltet på venstre side av innsjøen og gjøre alt klart før de to andre kom oppover. Bakgrunnen for at to av dem tok turen opp på fjellområdet før var at de tenkte seg en tur på Kjølhaugene. Men da de to siste guttene kom til området fant de ikke noe telt der de hadde avtalt at det skulle settes opp.

Det førte til at de lette i hele tre timer rundt omkring ved Kråksjøen. Til slutt ble det mørkt, og da så de seg nødt til å gjøre noe med saken.

- Vi er en gjeng erfarne turfolk, så vi var ikke spesielt bekymret. Men da det begynte å bli mørkt syntes vi det hele var litt ekkelt. I tillegg hadde vi lett i hele tre timer. Derfor ringte vi faren til en av dem som var savnet og fortalte eksakt hva som hadde skjedd. Etter å ha drøftet litt bestemte vi oss for å kontakte politiet å be om hjelp. Det førte til en aldri så liten leteaksjon, forteller de til Innherred.

De to savnede guttene hadde valgt å dra rett over innsjøen, og trodde at kompisene som kom etter skulle følge sporene. De var dog forsvunnet grunnet vind.

- Planen var at vi skulle sette opp teltet og lage et bål til de kom ned fra Kjølhaugene, men det ble vanskelig da vi aldri fant teltet og heller ikke de andre gutta, sier de.

Politiet sendte en scooter og fant både telt og gutter kjapt, og leteaksjonen ble dermed en vellykket affære.