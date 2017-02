Dro til Halden og ble værende

Halden Arbeiderblad hadde i helgen en reportasje om ulike folk som kom til østfoldbyen som studenter - og ble værende.

En av dem de snakket med var Marianne Kløvstad fra Levanger.

Tidlig i yrkeslivet

Da hun ble intervjuet som 17-åring av ung-sidene i Levanger-Avisa i 2003, jobbet hun på G-Sport. Etter å ha vært utplasseringselev der på ungdomsskolen, fikk hun et engasjement videre og etter hvert jobb der hele året.

– I fremtiden kan jeg godt tenke meg å jobbe i butikk. Ikke som kassadame, men kanskje en som holder orden på økonomien, salgsføring og sånne ting, kunne levangsjenta berette.

Helt slik skulle det riktignok ikke bli for jenta, som også var en lovende håndballspiller i sine unge år.

Fikk mange Østfold-venner

Året på folkehøgskole litt senere skulle vise seg å avgjøre hennes videre ferd i livet.

– Etter å ha fått mange venner fra Østfold i løpet av folkehøgskoletida bestemte jeg meg for å rette kursen dit. Det første året tok jeg et helt tilfeldig studium fra restetorget på Halden-avdelingen av Høgskolen i Østfold. Året etterpå søkte jeg og kom inn på det studiet jeg egentlig ønsket, barnevernsutdanningen i Fredrikstad. Men jeg ble fortsatt boende i Halden, forteller Kløvstad til Halden Arbeiderblad.

Umulig å flytte hjem

Der stortrives hun fortsatt.

– Halden er for bra til at jeg kan dra herfra, sier Kløvstad, og forteller at hun har mange gode venner i Halden, en meningsfylt jobb og er samboer med en fantastisk mann.

– Han er odelsgutt, så da blir det umulig å flytte herfra, forteller Marianne Kløvstad til Halden Arbeiderblad.

Samboeren hennes heter for øvrig Magnus Wik, ekte haldenser og sikkert en som Kløvstad kunne solgt terrengsykler og sportsutstyr til om hun fortsatt hadde jobbet på G-Sport. Men Kløvstad jobber nå som miljøterapeut i Bufetat.