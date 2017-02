Røykutvikling på Breidablikktuet

Ved 21.30 opplyser operatør Morten Brøndbo ved 110-sentralen at brannmannskap er på eldreinstitusjonen på Nesset i Levanger, og at de har kontroll på situasjon.

Branntilløpet skjedde i en kommunal leilighet som er en del av Breidablikktunet. Politiets innsatsleder på stedet, Stig Viken, forteller at det var et lite branntilløp i en dyne, etter at en beboer hadde røyket på senga og sovnet fra det hele.

– Han sovnet med røyken i hånda. Dermed ble det litt røyk og det utløste en røykalarm som gikk til Breidablikktunet. En sykepleier der fikk avverget det hele da han tok seg inn i leiligheten, fikk vekk dyna og kastet den ut, sier Viken.

Han opplyser at det ikke er noen personskader. Det er heller ikke noen materielle skader da det ble avverget så raskt.

Også ambulansepersonell var på stedet. De sjekket tilstanden til mannen i 50-60-årene. Ifølge Stig Viken er det ikke noe som tyder på at han ble røykskadet eller skadet på annen måte. Stig Viken forteller at politiet vil opprette en sak på forholdet.

– Det er jo en grad av uaktsomhet her, og da undersøker vi det nærmere, sier han.