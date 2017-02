Rusmistenkt sjåfør rømte fra politiet

Klokka 23.57 søndag kveld forsøkte politiet å stoppe en sjåfør som sladdet med en bil på Levanger. Bilen stakk av i retning Levangernesset.

– Så ble bilen funnet igjen, og politiet sjekker opp og vi mistenker promillekjøring. Konfrontert med dette hopper sjåføren ut av treskoene og stikker til skogs. Politiet sikret seg et par sorte tresko i størrelse 43, forteller politiets operasjonsleder Bård Krogstad ved sentralen i Steinkjer.

Ble plukket opp av bil

Igjen i bilen sitter det politiet beskriver som en overstadig beruset mann. Politiet leter etter mannen som forsvant, og får etter hvert kontakt med et vitne i en bil som har observert den som stakk av.

– Vi får melding om at den mistenkte har blitt plukket opp av en bil da han stakk fra stedet og ligger bak i denne bilen. Vi får tak i vedkommende som stakk av, og han har det som vi kaller for høypromille - over én i promille. Det blir førerkortbeslag og den vanlige runden med opprettelse av sak. Det dreier seg om en mann i slutten av tenårene fra Verdal, sier Krogstad.

– Får det at han stakk av noen konsekvenser?

– Det tror jeg ikke. Jeg tror det kun er rusgraden som avgjør straffegraden, sier Krogstad.