Brannvesenet krever våken nattevakt ved hotell

Innherred samkommune Brann & Redning ved branninspektør Tor Reidar Wigen har 22. februar sendt et brev til Verdal hotell der nattevakt-ordning ved hotellet midt i sentrum av Verdal tas opp.

– Endret rutine

Brannvesenet skriver i brevet at det har mottatt melding om at rutinene for nattevakten ved hotellet er endret fra våken nattevakt til sovende nattevakt. På bakgrunn av det ber brannvesenet om en skriftlig redegjørelse fra hotellet. Brannvesenet ønsker redegjørelse for hvordan sikkerhetsnivå og forutsetningen for bruk av bygget, oppfylles.

«Viser ellers til Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn § 2-6 med veiledning hvor det klart fremkommer at det ved deres hotell skal være våken nattevakt», skriver branninspektør i brevet.

Hotellet har fått frist til 1. mars med å svare.

– Vil respektere krav

Driver av hotellet, Gøran Hall, tok over drifta etter mangeårig driver og hotelleier Kari Lerberg i fjor høst.

– Min kommentar er at dette er en sak mellom oss og brannvesenet. Men vi vil forholde oss til brannvesenet på en saklig og ordentlig måte. Vi kommer til å respektere de kravene brannvesenet stiller, uavhengig av hva det gjør med drifta av selskapet, sier Hall til Innherred.

Han legger til:

– Vårt fokus er kundenes sikkerhet, og hvis det skulle vise seg at vi ikke har opprettholdt den, skal vi forholde oss til det, sier Hall.

Hall opplyser at hotellet innfører våken nattevakt igjen.