Eva viser vei med Dukan

På Stekke Kafe i Verdal møter jeg Eva Svartaas-Borgen som forteller om et spesielt tilbud. Det retter seg mot flyktninger og innvandrere.

Eva har en butikk som heter “Dukan”, som er et ordspill mellom norsk og arabisk. På norsk sier vi Du kan, mens Dukan på arabisk er et ord for «butikk».

Hver fredag har butikken Dukan salg av forskjellige ting på Stekke kafe. Her kan folk kjøpe gamle og nye klær og noen håndlagede dekorasjoner.

Butikk og verksted

Eva forteller at hver torsdag er det noen elever fra Møllegata voksenopplæring som har praksisdag sammen med henne. De blir med til hennes gård, som ligger Verdal cirka femten minutters kjøring fra sentrum. På gården jobber de på Dukan-verkstedet og den store butikk som er på gården.

Samtidig med at de lærer å sy på forskjellige måter, med symaskin, strikking, broderi, lærer de også norsk av Eva. Hver elev har en iPad og spesiell bok for læring.

– De er alle glad i å jobbe med meg, lære mer om å sy og få trening i å snakke norsk, sier Eva Svartaas- Borgen.

Håper på mer jobb

Jeg fikk møte fire av studentene fra gruppe 1 som var på praksis. Ahmad Alali (28 år) fra Syria (som jobber skredder), Parigol Rasooli (52 år) og Sarah Sharifi (53år) fra Afghanistan, og Kahsay G. Zemariam (41 år) fra Eritrea.

Studentene ga uttrykk for at de har en fin tid med praksis. De lærer nye ting, kanskje vil de etter norskkurset får jobb som skreddere, eller noe annet og på den måte kunne forsørge sine familier.

Det er to grupper som har praksis hos Eva. Den første kommer hver torsdag på Dukan-butikken mellom fra 9 og 14. Den andre deltar hver fredag på Stekke Kafe mellom klokka 10 og 13. Noen ganger bytter de på, slik at de skal få praksis fra to forskjellige steder.

Planer om å utvide

Eva Svartaas-Borgen startet prosjektet for to år siden, med hjelp av Ann Karin som jobber i Verdal kommune. Eva forteller at hun tenker å utvide butikkvirksomheten og selge både møbler, bord, stoler, kommoder og andre ting. Her er det snakk om gjenbruk og second hand.

Utplasseringselev

Reem Alatasi