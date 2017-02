Flyttet nærmere Verdens ende

Kjærlighetens veier er uransakelige, sies det. Kristian Bornstedt bekrefter iallfall at det var kjærlighetens vinger som løftet han ut fra Levangers lune rede til Vestfold. Kjæresten Katrine Skagen ville tilbake til sine hjemtrakter, og Kristian ble villig med på ferden nærmere Verdens ende.

22. august 2015 sa de ja til hver-andre i historiske Nøtterøy kirke som ble bygd på 1100-talet og opprinnelig innviet til jomfru Maria. Sistnevnte fremgår både av biskop Eysteins jordebok (1398) og et brev fra pave Johannes XXII, sendt av Avignon i Syd-Frankrike i 1323.

Mer urbant

Paret har fått en sønn, Nikolai, og familien er bosatt i Tønsberg, i St. Olavs gate. Kristian beskriver det som et rolig strøk.

– Men Tønsberg er mer urban enn Levanger, og det skjer nok litt mer her.

Tønsberg med sine rundt 45.0000 innbyggere er Norges eldste by, grunnlagt i 871. Byen hadde sin storhetstid i middelalderen. Fortsatt er det en livlig by med en stort spenn i næringsliv og virksomheter. Byen er også administrasjonssenter for Vestfold.

Mastergrad

Kristian har en master i økonomi. Første del av økonomiutdanningen ble tatt ved NTNU i Trondheim, og i fjor kom masteren på plass etter studier i Oslo. Nå venter ny jobb i PwC, verdens største nettverk av revisorer, advokater og rådgivere som leverer tjenester innen revisjon, rådgivning, skatt og avgift.

– Det skal bli godt å komme i jobb der en får brukt utdanningen, sier Kristian som de fleste år etter militærtjenesten har jobbet for SAS og Widerøe. Som stuer hos flyselskapene har han lempet utallige kofferter og sånn sett holdt formen ved like.

– Ja, det har blitt mange tonn og gulla god trening, sier 31-åringen.

Grensevakt

Den fysiske delen av militær-tjenesten trekker også Kristian fram når han oppsummerer sine unge år. Han var grensevakt i Finnmark, og med base på Korpfjell ble det annenhver uke daglige patruljeringer langs den norsk-russiske grensen.

– Det var et fint år, og vi slapp å ha befalet hengende over oss hele tiden.

Hva savner du mest fra Levanger?

– Det er den fysiske nærheten til gammel omgangskrets. Heldigvis er det lettere å holde kontakt i dag gjennom det digitale. Men det hadde vært trivelig å kunne møtes litt oftere. Familien likeså, far Kurt Willy og mor Arnhild, og søster Cathrine. Snakker vi om været, kan det være at jeg savner snøen og det å kunne ta seg en skitur. Her regner snøen fort bort om den kommer.

Hva savner du minst?

– Som jeg var inne på er det litt mer urbant her i Tønsberg. Når jeg tenker tilbake på ungdomstida, var det ikke så mye å ta seg til utenom idrett. Jeg drev på med fotball men la opp da jeg kom på juniornivå.

Men du følger med på fotball?

– Ja, jeg så Levanger møte Sandefjord i fjor. Ellers er jo RBK laget, da. Som trønder må en følge med dem.

Dine beste minner fra Levanger?

– Jeg har mange gode minner fra fotball, og den sosiale delen som fulgte med den. Ellers var vi jo i den rette alderen for datasamlinger. Vi kunne samles i Momarka grendehus, og da spilte vi Stracraft og Counter Strike.

Hva skal til for at du bosetter deg i Levanger?

– Vi trives godt her og er bosatt oss her i nærheten av Katrines familie, så det blir nok ingen flytting. Vi har tilgang til hytte på fjellet ved Kongsberg. Og sommeren er veldig fin ute på Nøtterøy.