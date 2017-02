Gamle hus med nytt liv

Levanger Fotomuseum inviterer til åpent seminar om bygningsvern på Nord universitet fredag 3. mars. Hvordan vedlikeholde gamle hus med respekt, samtidig som de skal få et nytt liv tilpasset nye behov? er spørsmål som blir stilt. Her blir det foredrag om både de forvaltningsmessige og praktiske sidene ved aktivt bygningsvern. Foredragsholderne kommer fra to museer i Polen, Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Rørosmuseet, NTNU og Levanger kommune. Seminaret blir ifølge arrangøren et unikt møte mellom polsk og norsk bygningsvern, mellom slottsmuseer i Sentral-Europa og trehusbebyggelse i Trøndelag.

Fotografi-pioner

– Seminaret retter seg mot alle som er interessert i kulturvern, håndverkere, gårdeiere, prosjektører – eller om du bare liker gamle hus, poengterer Aud Åse Reitan, leder ved Levanger Fotomuseum. Prosjektet kom i stand ved at Levanger Fotomuseum i 2015 innledet et samarbeid med Slottsmuseet i Pszczyn, med utstillingen Harald Renbjør – pioner i fargefotografi. Utstillingen ble senere flyttet til Slottsmuseet i Lancut og vist der.

– Dette utløste altså en deltakelse for vår del i eksisterende EØS-prosjekt i bygningsvern der, som nå er blitt et seminar i Levanger, forklarer Reitan.

Seminaret åpnes av ordfører Robert Svarva. Arrangementet foregår på polsk og norsk og blir simultanoversatt undervegs. Det er gratis adgang og påmelding er ikke nødvendig.

Foredragsholdere

Direktør Wit Karol Wojtowicz, Castle Museum Łańcut: «A Salon» i republikken Polen.

Prosjektleder Bożena Knotz-Beda: Konserveringsarbeider ved Castle Museum Łańcut.

Direktør Maciej Kluss, Castle Museum Pszczyna: The Prince's Castle and Prince's Stables Pszczyna. Renovering av dette bygningskomplekset – fortida for framtida.

Rådgiver Gunn Hege Lande, Nord-Trøndelag fylkeskommune: Om kulturminnevernet i Norge.

Avdelingsleder ved Rørosmuseet Berit Bakosgjelten: Bygningsvern i Bergstaden.

Byantikvar Tove Nordgaard, Levanger kommune: Trehusbyen Levanger.

PhD student Anna Sochocka, NTNU: Fasadefarger i gamlebyen i Warszawa.

Bygningsvernhåndverkerne Einar Strand og Ellen Giskås, N-Trøndelag fylkeskommune: Vedlikehold og istandsetting, utførelse og materialvalg i bygningsvernet.