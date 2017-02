Mener Utøya-minnesmerke kan hente idé fra Verdal

Planen om å sette opp et minnesmerke etter tragedien 22. juli 2011 har skapt vonde følelser for lokalbefolkningen rundt Utøya.

Formålet ikke klart

Foreløpig siste kapittel i saken ble skrevet for tre uker siden, da AUF, venneforeningen og statsråd Jan Tore Sanner holdt pressekonferanse på fergekaia til Utøya, med et nytt alternativ til plassering. Men uten å informere de som bor i nærheten, og som reddet utallige liv med sin innsats den grusomme dagen.

Dermed ble naboene igjen sinte og lei seg.

– Det virker ikke som de har tenkt gjennom formålet med minnesmerket, konstaterer Terje Alfnes, egentlig fra Nesset men i mange år bosatt i Ås.

Arrogant opptreden

Han har skrevet et lengre meningsinnlegg i Ringerikes Blad i anledning alle diskusjonene og uenighetene rundt det omstridte minnesmerket.

– Det var meget arrogant i sin tid å bestemme både plassering og utforming av minnesmerket på Sørbråten over hodet på naboene, fastslår Alfnes.

Han mener det nye minnestedet må handle mest om de utenforstående som i overskuelig fremtid skal ta lærdom av historien for å hindre at noe liknende skjer igjen, siden de pårørende har fått sine minnesteder gjennom de valgte løsningene på Utøya og i Oslo.

Rasminne til eksempel

Dermed ser han på tilgjengelighet som det aller viktigste, dernest en plassering som gir de besøkende best mulig oversikt over hvor og hva som skjedde, mens utformingen er minst viktig, selv om det bør være lett synlig fra en rimelig mye benyttet trafikkåre, er Alfnes' vurdering.

I så måte synes han minnesmerket som står ved Jamtlandsvegen i Verdal er et godt eksempel. Selv om det handler om noe helt annet, så var også verdalsraset i 1893 en stor tragedie med 116 omkomne.

– Minnesmerket er flott og iøynefallende, og ved siden av er det supplerende bildetavler med navn på omkomne. Dette minnesmerket er mye mer enn bare en historisk påminnelse, og man har god utsikt over området som ble rammet, forklarer Terje Alfnes. Han mener løsningen i Verdal langt overstiger de alternativene som er lansert nært Utøya.

Minnesmerket i Lysthaugen er for øvrig ifølge Verdal Historielag plassert på gravstedet til 33 omkomne i verdalsraset som ble hentet i land på denne siden av elva. Bautaen ble satt opp allerede året etter raset, og gravplassen ble vigd 19. mai 1894, på dagen ett år etter at raset gikk.

Ved E16

Terje Alfnes mener derfor at en avsats nedefor den store hvileplassen ved E16 bør kunne brukes som plassering for et minnesmerke for det som skjedde på Utøya.

– Der er det fantastisk utsikt mot Utøya, formet som et hjerte og omgitt av vann, skriver Alfnes.

Statens vegvesen skal også ha hatt planer om å flytte den nåværende raste- og hvileplassen, noe som åpner for både parkeringsareal og servicebygg.