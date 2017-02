Tirsdag morgen fikk politiet melding om at det var observert to ponnier på en vei. Ponniene tilhører Mule Gårdsbarnehage, og politiet tok kontakt med barnehagen som skal ha hentet inn to ponnier. Kvart på sju tirsdag morgen skal det fortsatt være en ponni til på avveie, opplyser politiet til Innherred.