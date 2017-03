«Milliongevinst» for bosetting av flyktninger

Levanger kommune får 1,2 millioner kroner for å ha bosatt 24 flere flyktninger enn det som var ønsket fra Integrerings- og mangfoldsirektoratet (IMDi). Totalt bosatte kommunen 69 flyktninger i 2016.

Kommunen har allerede fått 500 000 kroner av summen. I et brev fra IMDi 24. februar går det fram at kommunen nå får 700 000 kroner oppå dette når man ser hele året som helhet.

«Ekstratilskotet skal leggje til rette for at kommunane busetter fleire flyktningar. Din kommune får difor eit ekstratilskot på 50000 kroner per person som vart busett utover IMDis oppmoding for 2015.», skriver IMDi i brevet.