Arvtakeren er snart klar

Onsdag 1. mars blir det kunngjort hvilke fem kandidater som har kommet gjennom det første nåløyet. Biskop Tor Singsaas varslet i fjor høst at han vil gå av til høsten. Nidaros bispedømmeråd har etterpå lett etter gode kandidater. En åpen forslagsrunde bidro med 38 navn.

På denne listen var det flere navn fra Levanger og Verdal. Prost Nils Åge Aune i Sør-Innherad domprosti, sogneprest Erik Bakken i Sør-Innherad domprosti. professor Idar Kjølsvik ved Nord universitet og sogneprest Kjartan Bergslid var blant de lokale navnene som kom i forslagsrunden i fjor høst.

Aune kan bli med

Forståsegpåere mener, ikke veldig overraskende kanskje, at det er prost Nils Åge Aune som står sterkest av de lokale kandidatene. Ingen blir overrasket om Aune er blant de fem som bispedømmerådet har valgt å nominere som ny biskop. Nominasjonslista blir gjort kjent på en pressekonferanse i i Nidaros bispedømmes kontorer i Erkebispegården i Trondhiem klokka ti onsdag formiddag.

Verdalingen Nils Åge Aune (51), som ble utdannet fra fakultetet i 1990, har vært prost i Sør-Innherad siden 2006. Han har mer enn 20 års erfaring som prest og prost i Verdal. Aune har tydeliggjort diskusjonene rundt Stiklestad og Olavsarven, noe som i perioder har vært omdiskutert innenfor de kristne miljøene. Han har også hatt en åpen holdning til andre religioner og en viktig bidragsyter til at det er bygd bruer mellom religionene innenfor prostiet.

På forhånd er det to kandidater som har pekt seg ut som de mest sannsynlige etterfølgerne til Tor Singsaas.

Internasjonalt format

Adresseavisen skriver i dag at Olav Fykse Tveit (56), generalsekretær i Kirkenes Verdensråd, vil være en soleklar favoritt om han i dag er en av de fem nominerte.

- En teolog med et så internasjonalt og tverrkirkelig format, har aldri tidligere vært kandidat i et norsk bispevalg, skriver avisa og viser til at Fykse Tveit er øverste leder for verdens største økumeniske organisasjon med over 340 kirkesamfunn med omkring 550 millioner kristne i mer enn 120 land. Det store flertallet av protestantiske og ortodokse kirkesamfunn er medlem i KV.

Fykse Tveit var også bispekandidat i Nidaros da Tor Singsaas ble valgt i 2008. Det var et meget jevnt valg der Singsaas fikk sju og Fykse Tveit seks av de 13 stemmene i Kirkerådet.

Opprykkskandidat

Den andre som trekkes fram som favoritt er domprost Ragnhild Jepsen. 46-åringen kommer fra Hallingdal, men kom til domkirka i Trondheim som kapellan i 2003. Hun har senere vært soknesprest i Nidarso domkirke, og domprost de siste seks åra. Vårt Land skrev i fjor høst at Jepsen regnes som en dyktig liturg og predikant, og er også kjent fra NRK-andakter.

Nils Åge Aune skriver fast i Innherred i spalten «Livssyn». Her er hans siste innlegg, da han skrev at vi alle bør synge «Deilig er jorden», og synge den som en protestsang.

- Hun har i skyggen av to biskoper i Trondheim, Tor Singsaas og preses Helga Haugland Byfuglien, klart å markere seg ganske bra lokalt. Men på samme måte som med Singsaas er det ikke i debatter og samfunnspolitikk Jepsen profilerer seg tydeligst, skrev avisen da de pekte på Jepsen som en svært aktuell «opprykkskandidat» til bispejobben i Nidaros.

Adresseavisen trekker også fram prost Nils Åge Aune, prost Herborg Finseth i Strinad, professor Harald Hegstad ved Menighetfakultetet og prosten i ORkdal Dagfinn Thommesen som aktuelle kandidater.

Slik avgjøres valget

De binder julehøytiden sammen Prestefamilien Aune kuttet ut ribbe på julaften fordi de ikke rakk å lage det innimellom alle gudstjenestene. De har årets travleste dager mens andre tar juleferie.

Det var i september i fjor at Tor Singsaas varslet at han ville gå av som biskop. Nidaros bispedømmeråd startet nominasjonsprosessen under sitt møte 3. november 2016. Siden den gang har rådet arbeidet aktivt med å finne kandidater til stillingen. I en åpen runde kom 38 forslag inn.

- Etter at kandidatene er presentert, skal det gjennomføres en bred avstemningsrunde i løpet av våren 2017. Deretter skal alle biskopene og Nidaros bispedømmeråd gi sine anbefalinger til Kirkerådet som er tilsettingsorgan. På Kirkerådets møte 12.-14. juni i Trondheim, tilsettes en av de tre kandidatene som totalt har fått flest stemmer, skriver bispedømmerådet i invitsjonen til dagens pressekonferanse.