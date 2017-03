Ber oss sjekke pass-datoen

– Jeg tror ikke folk skjønner hvor stor pågangen er. Det vil nok være veldig kjedelig hvis hele familieferien går fløyten, når man står ved utgangen på flyplassen, og får nei til å gå om bord fordi passet er ugyldig.

Passansvarlig Marit Heistad ved lensmannskontorene i Levanger og Verdal løfter en advarende pekefinger.

Det er den samme historien år etter år. Når påska er passert så setter pass sesongen inn for fullt, og den gir seg ikke før vi skriver juli i kalenderen.

Derfor ønsker hun nå å komme med en oppfordring til de av oss som kanskje ikke har helt kontroll på utløpsdatoen på passet – både til oss selv og eventuelle barn.

Nå utvider lensmannskontorene med kontorsted i Verdal tilbudet.

–Ja, vi ser at behovet er stort. Derfor blir det nå mulighet til å bestille time hver dag for å gjøre unna de nødvendige formaliteter. Timebestilling er mulig fra klokken 09 til klokken 1440, sier Heistad.

Drop-in

Onsdager vil nå være den eneste dagen hvor det vil være mulig å komme uten timeavtale, men som «passjefen» understreker:

–Jeg ville ikke basere meg på det. Det kan fort hende at det blir lenge å vente, og i verste fall må du kanskje returnere med uforrettet sak også. Derfor er oppfordringen: Bestill time på forhånd.

Onsdager holder også kontoret langåpent til klokken 18, slik at de som har vanskelig for å komme unna i normal åpningstid, kan får ordnet seg nytt pass og eventuelle andre gjøremål. Det kan være spørsmål om arv og skifte, søknad om våpentillatelse, eller man rett og slett har behov for å få råd og veiledning fra «lovens lange arm».

Det vil også være mulighet til å foreta timebestilling for pass i tidsrommet fra klokken 15 til 18 på onsdager.

Kommer fra Trondheim

Presset for å få nytt, eller fornyet pass, er så stort i Trondheim at lensmannskontoret har opplevd at folk harreist helt fra trønderhovedstaden i ens ærend for å sikre seg nytt pass.

–Dette vil vi sikkert oppleve utover våren i år også, så derfor må folk på Innherred bare lete i skuffer og skap etter sitt nåværende pass, sier Heistad, og får samtykkende nikk fra lensmann Ulvin og Røstad.

Selv om passet ditt går ut til høsten, så trenger ikke det være noen hindring for å gjøre fornyelsen allerede nå. Passet har en «holdbarhetstid» på 10 år, så noen måneder fra eller til før du skaffer deg nytt, bør derfor ikke ha så mye å si.

Du må ha med deg gyldig legitimasjon. Dette kan være det gamle passet, hvis det ikke er eldre enn tre måneder siden utløpsdato. Alle som skal ha nytt pass må være med. Dette gjelder barn helt ned til spedbarnsalder. Pass for voksne koster 450 kroner og 270 kroner for barn under 16 år. Tjenesten betales med kort eller kontanter. Lensmannskontoret tar ikke kredittkort.

Ta med passbilde når barnet er under tre år.

Ytterligere informasjon finner du på www.politi.no.