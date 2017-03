Godt å våttå om Marsimartnan og Fakkelnatta

Marsimartnan er en fast vintermartna i Levanger sentrum, på linje med Rørosmartnan. Martnan og varemerket eies av Levanger kommune, som samarbeider tett med handelsstanden i sentrumsområdet og næringslivet og kulturlivet. Marsimartnan i dagens form ble etablert i 1989, da redaktør Magne Magnusson og Laila Aunet i Levanger-Avisa var blant dem som ivret stort for å blåse liv i den gamle martnastradisjonen.

Fredag 10. mars 1989 gikk rundt 250 barn fra ulike barnehager i tog i Kirkegata for å markere starten på den nye Marsimartnan. Dagen etter skrev Levanger-Avisa at det var «ren 17. maistemning i Levangergatene».

Etter den spede begynnelse med tog og ulike arrangementer, fikk arrangørene blod på tann og bestemte seg for å videreutvikle martnasideen. Daværende næringskonsulent Kolbjørn Flakne ble hentet inn i utviklingsarbeidet. Komiteen etablerte også kontakt med svenske fôrbønder fra Jämtland og fjordfiskere.

Begge yrkesgrupper hadde vært en historisk del av den tidligere martnan, og skulle igjen hentes inn. Marsimartnan tok seg så et pauseår for å planlegge et større martnasarrangement i 1991. Kulturkrefter og næringslivet kastet seg med på arbeidet, og bodholdere fra Rørosmartnan ble hanket inn for å selge varer. I tillegg stilte lokale næringsdrivende og butikker opp med egne boder, men martnan ble holdt strengt knyttet til handel og håndverk. Med ordfører Jarle Haugan og ordfører Fredrikson fra Åre kommune ble Marsimartnan 1991 åpnet med brask og bram som den første, store Marsimartnan i moderne tid.

Kongen krevde martna ved lov

Marsimartnan spores hundrevis av år tilbake i tid, og handelsstedet Levanger, eller Lifangr, er godt dokumentert av historiske kilder. Årsaken var nærheten til fjorden for fiskere og kjøpmenn, samt transportmuligheten over svenskegrensen via fjellene, som forbøndene visste å ta nytte av. Martnan arrangeres etter Rørosmartnan og før Gregorimartnan i Østersund. Flere bodholdere reiser derfor imellom de tre martnaene.

Kongelig privilegium av 1682 skrev følgende om den opprinnelige martnan i Levanger: «Levanger Marked skal forblive som af arilds tid, formedelst indkommende Jämters medhavende Vare at Jernfang og andet tienlig for Nordlands Bruug». Marsimartnan var den gang lovfestet i Frostatingsloven og kan dokumenteres helt tilbake til vikingtiden. Handelen mellom Trøndelag og Jemtland er nevnt flere ganger i Snorres Kongesagaer, hvor jemtene byttet til seg varer fra kysten i Norge og solgte dem videre på andre martnaer. I tillegg kom fiskebønder fra Fosen og kunder fra hele Innherred til Levanger for å handle varer de ellers ikke ville fått tilgang på.

Navnet er knyttet til Mattisdagen 24. februar. Det finnes dokumentasjon på at det rundt år 1750 var mer enn 1.500 svenske fôrbønder med hester på martnan for å handle med fiskere, fiskebønder og andre. Martnan fortsatte fram til moderne tid, men fikk et opphold fra 1940- tallet og fram til initiativtakerne rundt Levanger-Avisa tok grep.

Da Marsimartnan ble åpnet i 1991 var det ordførere, kulturledere, musikk og feststemning i sentrumsgatene. Handelsbodene omkranset torget, mens scenen og restaurantteltet ruvet i midten og Levanger Spellmannslag spilte. Året etter, i 1992, kom fôrbøndene til Marsimartnan for første gang i moderne tid. Det ble slått stort opp i forkant, på grunn av den historiske tilknytningen til Sverige. Siden har de vært et fast innslag på martnan med hesteskyss for barn og besøkende.

Ror til martnan

Fosen Folkehøgskole har også vært med på martnan som et historisk innslag siden 1991. De representerer sjøveien, som tidligere var en avgjørende handelsvei for tilreisende på martnan. Folkehøgskolen har lagt besøk på Marsimartnan og roing fra Fosen til Levanger i åpen båt i skoleplanen. Jekta Pauline og andre tilreisende farkoster og personligheter har også bidratt til å skape stemning under martnan gjennom årene. På Nossum Travbane har det også blitt arrangert Martnastrav som fast tradisjon i en årrekke. En viktig del av martnassuksessen har ligget i å plassere martnan til vinterferietiden. I tillegg har Fakkelnatta, eller Martnasnatta, vært avgjørende for å lokke besøkende til Levanger sentrum og å sikre en langvarig folkefest i bymiljøet. Martnasnatta var en gammel tradisjon, som ble tatt opp igjen i forbindelse med Marsimartnan 1994, samme år som OL ble arrangert på Lillehammer. Da skulle nok en gang folket gå i tog i mørklagte gater kun belyst av fakler og kulturelle tablåer.

Fakkelnatta var OL-tiltak

Lokale kulturkrefter samlet seg da for å reetablere Martnasnatta, deriblant nystiftede Levanger Byteater og Skogn Ungdomslags Teatergruppe. De var blant en rekke lokale lag og foreninger som stilte opp med tablåer og kostymer til Martnasnatta. Arrangementet vokste raskt til å bli et trekkplaster under martnan, og får ofte mye av æren for at Levanger i 1998 kom til finalen i kåringen av Norges kulturkommune. Året før mottok kommunen også Det nytter-prisen. I 1994 mottok Levanger kommune også pris for beste lokale aktivitet under Fakkelstafetten før de XVII Olympiske Vinteridrettsleker på Lillehammer takket være fakkelarrangementet.

Ny rute

I sitt 26. år er Marsimartnan stadig et historisk arrangement med god stemning, historie, mat og kultur i fokus. Nytt av året er at Fakkeltog-løypen er vendt motsatt vei, og begynner i den moderne Stadionparken, før den går opp til Kirkegata, bort til Sjøparken, rundt Fenka og Levanger bo- og aktivitetssenter før ruten ender på Torvet. Det er også samlingsplassen for resten av Marsimartnan, hvor årets bodholdere samles rundt et felles tun i midten av torget – der det blir et naturlig, sosialt samlingspunkt i midten av torget.

Det nye torgområdet er designet av byantikvar Tove Nordgaard i samråd med Marsimartnakomiteen med mål om å skape et nytt og enda mer sosialt samlingspunkt midt i Trehusbyen Levanger under martnasdagene. Det blir også boder og salgsstander ved siden av rådhuset og i Håkon den Godes gate, og det blir en rekke aktiviteter i hele parkdraget helt ned til Sjøparken og det isfrie sundet som alltid har vært en viktig inngang til «Levanger köbstad».

Årets Marsimartna får også besøk av det nordiske Cittaslow-rådet, som legger turen til Levanger for å få oppleve martnasstemningen på nært hold. Før fakkeltoget fredag kveld går av stabelen deles det også ut en egen Cittaslow-pris til en verdig mottaker i Stadionparken.