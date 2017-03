Holdt kurs i over 2000 timer

LHL Verdal (Landsforeninga for hjerte -og lungesyke) hadde sitt årsmøte den 13. februar på senteret sitt i Vefagården. Året 2016 har vært et godt år for laget – både når det gjelde aktiviteter og økonomi.

Det er mange som er aktive i laget. Det drives stort med kursvirksomhet, både når det gjelder trimkurs, div. håndverkskurs og organisasjonskurs. Over to tusen timer med egne kurs i 2016.

Det ble også leid inn eksterne kursledere for å holde 2 kurs i hjerte – og lungeredning samt bruk av hjertestarter.

Det har vært trimaktiviteter på Verdal videregående, Lekemåsen varmebasseng, Stekke og ute i det fri ukentlig gjennom året.

Åpen kaffedag på senteret har vært tirsdager – der det også er kurs. Elleve-kaffen er populær!

Det har vært loddsalgsuker på Mega og det var lyn- loddsalg på Øras dager.

Årets tur gikk til Jøa og Olav Duuns rike. Trivelig tur med god guide!

Dette er LHL Verdal sitt nye styre:

Anne Sørholt: kasserer (ny), Jostein Kalseth: nestleder, Janne Bjørklund: leder m.m., Reidar Wågan: medlem (ny) og Eva Hammer: senterleder.

Laget har også et eget aktivitetsutvalg som har ansvar for tilrettelegging av alle aktivitetene på senteret. Styret og utvalget har hatt møter ved behov. Regnskap med årsberetning ble enstemmig vedtatt på årsmøtet. Vi har også i år benyttet Ernst& Young som revisorer. Økonomien i laget er god og alle forutsetninger for videre drift er tilstede. Når man i tillegg har aktive og positive tillitsvalgte og medlemmer ser også 2017 ut til å bli et aktivt år!