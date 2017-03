Nils Åge Aune er kandidat ved bispevalget

Nils Åge Aune, prost i Sør-Innherad, er en av fire kandidater som er nominert av Nidaros bispedømme

De tre andre nominerte er:

Prost Herborg Finseth i Strinda

Domprost Ragnhild Jepseni Nidaros

Prost Kristine Sandmæl i Lofoten

Denne listen ble presentert på en pressekonferanse i Erkebispegården i Trondheim onsdag formiddag klokka 10.

At det er nominert en liste med en mann og tre kvinner er ganske unikt. Kvinnene var også i flertall blant de nominerte da det ble under bispevalget i Sør-Hålogaland i 2015. Da Ann-Helen Fjeldstad Jusnes ble tilsatt som ny biskop var det nominert tre kvinner og to menn. En sjette kandidat kom også inn i bildet ved suppleringsnominasjon.

Valges i juni

Det legges nå opp til en omfattende prosess før Kirkerådet til slutt skal velge etterfølgeren til Tor Singsaas. Selve tilsettens skjer på Kirkerådets møte i Trondheim 13. juni.

Her kan du lese mer om prosessen og Nidaros bispedømmeråds presentasjon av de fire kandidatene

Første runde i prosessen som munner ut i valget i Trondheim i juni er muligheten til å få utvidet nominasjonlista. Her kan menighetsrådene, prostene, prester, kateketer, diakoner og såkalt vigsla kirkemusikere i Nidaros bispedømme samle oppslutning om nye kandidater, hvis de ønsker flere på nominasjonslista. Forutsetningen er at minst 100 personer blant de overfor nevnte skriver under for en kandidat. Fristen for dette er satt til 19. mars.

Innen 20. april foregår avstemmingen i Nidaros bispedømme. Det er i alt 260 stemmeberettigede, og det er meningshetrådene (en stemme hver), proster, prester, kateketer og diakonser, samt vigsla kirkemusikere, avgi stemme. De skal sette opp på listen de tre kandidatene de mener er best egnet til å bli ny biskop i Nidaros.

21. april offentliggjøres resultatet av dette valget. Deretter skal alle biskopene og Nidaros bispedømmeråd gi sine anbefalinger til Kirkerådet som er tilsettingsorgan. Det skjer altså på møtet i Trondheim i juni.

Nærmere om kandidatene

Nils Åge Aune (51) er prost i Sør-Innherad. Han bor i Verdal og har vært prost siden 2006.

Aune er inderøyning, han ble utdannet ved Fjellhaug skoler og Det teologiske menighetsfakultet og ordinert til prest i Sakshaug kirke i 1996. Han har bodd og arbeidet i Verdal siden 1995, og var sokneprest på Stiklestad før han ble prost. Aune har vært misjonær i Japan for Norsk Luthersk Misjonssamband, og feltprest på Steinkjersannan. Han har sittet i styret for Stiklestad Nasjonale Kultursenter siden 2006.

- Jeg ønsker å lede og påvirke utviklingen i den Den norske kirke i årene framover. Jeg har dessuten lært Nidaros bispedømme å kjenne som et bispedømme med stor teologisk takhøyde og med svært ressurssterke og dyktige medarbeidere. Det ville være et privilegium å få lov å lede disse, sier Aune i intervjuet som følger presentasjonen av ham.

Her blir han også spurt: Hva er din forståelse av biskopens rolle i kirken?

- Biskopen står i fremste rekke av kirkens ledere og er kirkens ansikt utad både i medvind og motvind. Biskopen skal bidra til at kirken framstår som én, og være en brobygger både innad i egen kirkeorganisasjon og i forholdet til andre kirkesamfunn, sier Nils Åge Aune.

Herborg Oline Finnset (55) er domprost i Tromsø, tidligere prost i Strinda i Trondheim.

Finnset er fra Sørreisa, og ble i 2017 innsatt som prost i Strinda prosti. Hun har tidligere vært domprost i Tromsø i 12 år, kapellan i Lenvik i Senja og residerende kapellan i Hammerfest. Finnset er utdannet ved Det teologiske menighetsfakultet, og ble ordinert til prest i Oslo i 1988. Hun har bred erfaring fra arbeid med samisk kirkeliv, og har også vært med på å etablere og drive Tromsø Internasjonale Kirkefestival.

- Nidaros bærer med seg noe av det beste i norsk tradisjon og kirkeliv. . Nidaros er både moderne og jordnært, jordvendt og himmelvendt. Nidaros har kirkelige tradisjoner som jeg kjenner meg hjemme i, og jeg tror at jeg har kunnskap og erfaringer som gjør at jeg kan bidra på veien videre, sier Finnset i intervjuet som følger presentasjonen av henne.

Ragnhild Jepsen (47) er domprost i Nidaros.

Hun er fra Ål i Hallingdal, utdannet ved Det teologiske menighetsfakultet, og ble ordinert til prest i Ål kyrkje i 1997. Jepsen kom til Nidaros domkirke som kapellan i 2000. Hun ble sokneprest i samme kirke tre år senere, og domprost i 2011. Før hun kom til Trondheim, var hun kapellan i Åmot i Hamar. Jepsen er styremedlem i Olavsfestdagene, Nidarosdomens guttekor og i «Evangelical Lutheran Church og Jordan and The Holy Land».

- Nidaros bispedøme er, slik eg ser det, det mest interessante bispedømet å gjere teneste som biskop. Eg har lyst til å vere med å påverke korleis kyrkje- og kristenliv i Nidaros kan ha gode kår og vekst i tida som kjem. Framfor 1000-årsjubileet for Olav Haraldssons død på Stiklestad og det som blir rekna som ei tidevende for landet vårt, er det viktig å finne fram til kva som skal prege vår samtid, våre liv, våre haldningar og vår kyrkje. Stiklestad og Nidarosdomen har gjennom historia vore viktige verdileverandørar. Eg vil bidra til at desse symbolstadene kan inspirere til samtale og utfordring for nye generasjonar i eit fleirkulturelt samfunn. Eg vil vere med å utvikle den gode tradisjonen i bispedømet: At kyrkja si stemme blir rekna med i samfunn og samtid. Men mest av alt ynskjer eg å legge til rette for at alle som søkjer til kyrkja i Nidaros kjenner seg velkomen, ønska og heime. At dei vil kome dit med barna som skal døypast, som konfirmantar, til vigsel og med sine døde. Der skal dei møte evangeliet om Jesus Kristus forkynt til frelse og oppbygging for alle, sier hun i intervjuet som følger presentasjonen av henne.

Kristine Sandmæl (47) er prost i Lofoten. Hun var den første åpent lesbiske prost da hun hun i fjor vinter fikk stillingen i Lofoten.

Sandmæl er fra Moss. Hun er utdannet ved Det teologiske menighetsfakultet, og ble ordinert til prest i 1997. Hun har tidligere vært prostiprest i Lofoten, sokneprest i Sørfold og sokneprest i Vågan, Henningsvær og Gimsøy. Sandmæl er leder i Mellomkirkelig råd og har vært nestleder i Norsk kvinnelig teologforening.

- For meg er en avgjørende faktor at bispedømmerådet i Nidaros ønsker å vurdere meg til denne tjenesten. Gjennom det kjenner jeg kirkens kall. Nidaros bispedømme framstår dessuten som et bispedømme som lever et kirkeliv det for meg er lett å identifisere meg med. Hele bredden av kirkeliv og fromhetstradisjoner har opp gjennom bygget kirke sammen. Folkekirka står sterkt og den åndelige og kulturelle arven går hånd i hånd. Man er seg bevisst den internasjonale og økumeniske arv og fokuset på økumenikk og religionsdialog er synlig i flere deler av bispedømmet. Nidaros fremstår som et spennende bispedømme hvor jeg tror jeg kunne bidra positivt som biskop, sier hun i intervjuet som følger presentasjonen av henne.