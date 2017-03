Russen tar et krafttak mot kreft

Krafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige landsomfattende innsamlingsaksjon. Dette er på mange måter hele Norges dugnad i kampen mot kreft. Årets innsamlingsmål er på 40 millioner kroner. Over 20 000 bøssebærere vil være i sving, og majoriteten av disse er russ.

Verdalsrussen sender avgårde 86 russ som skal samle inn penger. Tirsdag 7. mars er innsamlingsdatoen for russen ved Verdal videregående skole, og da kommer de med bøssene for å jakte på fjorårets innsamlingsrekord.

Satte rekord

I fjor ble det satt ny innsamlingsrekord da russen ved Verdal videregående skole samlet inn hele 133 321 kroner. Dette gledet aksjonslederen i Midt-Norge, Petter Spolén.

– Jeg vil gjerne takke fjorårets russ for innsatsen og for alle bidragt som kom inn. Årets russekull har vist et stor engasjement for aksjonen og jeg er spent på resultatet fra årets aksjon, forteller Spolén.

Også distriktsjef i Kreftforeningen Trondheim, Eva Faanes, gleder seg over russens innsats.

– Vi synes det er flott at russen i år igjen stiller så sporty og velvillige opp for aksjonen, sier hun.

– Viktig sak

Det er tradisjon tro at russen ved Verdal videregående skole deltar på aksjonen. Og årets russekull ser virkelig viktigheten ved å delta.

– Vi velger å delta på grunn av at vi ønsker å støtte en viktig sak. Det er nok den viktigste russeknuta vi har, forteller aksjonssjef Stina Vinne Finnseth til avisa før hun fortsetter:

– Målet vårt er å få en fin aksjon og få inn så mye som overhodet mulig.

Hun påpeker at russen er motivert, og at samtlige håper å oppnå et skikkelig bra resultat. Det er ikke urealistisk at den motiverte gjengen overgår fjorårets innsamlingsrekord, så her er det bare å bidra.

Førstkommende tirsdag kommer de altså med bøsser for å gjøre et krafttak mot kreft. Generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, har en klar oppfordrig til alle sammen som får en verdalsruss på døra:

– Ta godt i mot våre bøssebærere og støtt opp om årets aksjon! La oss gjøre uhelbredelig levelig!