Sjømat, sjø!

Det er Rune Sandøs erfaring som kokk. Gjennom kostholdsprosjektet Fiskesprell reiser han rundt til skoler og barnehager for å gi kurs som gir forståelse for at sjømat er lett å lage, smaker godt er bra for kroppen.

–Ingen er født til å ikke like fisk. Unger som får være med på hele prosessen, kanskje til og med fra å fiske den, gjøre opp fisk, tilberede fisk go sitte sammen med voksne, familie og venner og spise sammen, er unger som liker sjømat best, sier Sandø.

Fredag og lørdag under marsimartnan arrangeres «Sjømat i Sjøparken, sjø». Sandø tar med seg et par kokker og byr på gratis tilbereding og spising av sjømat.

–Dette er en videreføring av det vi gjorde med Fiskesprell i fjor. Da inviterte vi alle barnehagebarn i kommunen og vi laget og spiste sjømat i parken, forteller Sandø.

«Sjømat i Sjøparken, sjø» blir åpent for alle.

–Vi skal filtrere fisk og se hva som er inni fisken og hva den har spist. Vi skal finne ut hva den heter og ta i bruk en del grønnsaker. Vi skal lage Barnas skattekiste i storformat, som de får smake. Og vi bruker fisken fra fiskeren pluss laks, forteller Sandø.

Lokale leverandører fra Levanger leverer grønnsaker og Rørvik fiskemat kommer med ferdigprodusert fiskemat. Sandø forteller at det også blir blåskjell i Sjøparken.

–Liker barn blåskjell, også?

–Jeg vet du det gjør de. Vi hadde et stunt i Trondheim hvor 1200 barnehagebarn spiste blåskjell. Det har litt rar konsistens, men smaker litt søtt, sier Sandø.

Han forteller at det blir mulighet for både barn og voksne å delta på gratisarrangementet i Sjøparken. For de voksne kan være vel så nysgjerrige som barna.

–Unger kommer jo sammen med voksne. Det er mange voksne som ikke kan å filetrere fisk og som vil følge med på det. Det har blitt et sjeldent håndverk, sier Rune Sandø.