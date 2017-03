Vellykket dagstur

Levanger LHLs årsmøte 2017 ble avviklet 7. februar ved Levanger Bo.-og Aktivitetssenter.

Det ble ingen store forandringer i lagets styre: Liv Ågot Lindsve ble gjenvalgt som leder, nestleder Terje Hellesø, sekretær Bjørg Lehn, styremedlemmer Wenche Stubbe og

Gerd Inger Ilbro (ny), vara til styret Agnes Holthe (ny), IT-ansvarlig Nanna Hellesø (ny),

Representant til Samarbeidsutvalget Liv Å. Lindsve med Agnes Holthe som vara, Likepersonstjenesten/Hjerteskolen Jorid Myhr og Liv Å. Lindsve, Studieleder Idar Eidem, artnaskomite/bridgegruppe Kari Eidem, Turkomite Terje Hellesø. Valgkomite: Agnes Holthe og Jan Olav Stubbe. Leder i Fylketsutvalget (tidl Nord Trøndelag Fylkeslag) Svein Holmen deltok på møtet.

Som tradisjon på alle årsmøter minnes vi våre medlemmer som har gått bort siste året med å tenne lys og et minutts stillhet.

Levanger LHLs lagsmøter er åpen for alle og gratis. Møtene som annonseres i Innherred holdes i kantina ved Bo-og Aktivitetssenteret første tirsdag hver måned fra februar til julemøtet i desember med et avbrekk i månedene juni, juli og august. Da arrangerer vi sommermartna med tombola og lotteri og to medlemsturer.

Dagsturen i fjor gikk til Selbu med besøk i Radio- og fjernsynsmuseet og en båttur på Selbusjøen. En svært vellykket tur med full buss fra Levanger. Femdagersturen vår ble kansellert på grunn av for få påmeldte. Møtene inneholder foredrag og orientering om aktuelle emner som omhandler hjerte- og lungesykdommer, underholdning med musikk og sang, servering og loddsalg.

Kan nevne maimøtet da vi hadde besøk av Stig Lundhaug fra rehab.avd., Sykehuset Levanger med foredraget «Rehabilitering etter hjerneslag, humor og aktviteter».

Lundhaug og en kollega underholdt også med sang og musikk og historier. På lagsmøte 1. november hadde vi besøk av medlem fra Slagrammedes forening som fortalte om egne erfaringer med hjerneslag. Turkomiteen er i gang med å planlegge årets sommerturer.

Det er også mulig for ikke-medlemmer å melde seg på våre turer. Vi skal arrangere tombola og sommerlotteri og stand i forbindelse med KOLsdagen 23. mars.

Gevinstene er stort sett handarbeide som lagets medlemmer og andre frivillige hjelpere har laget i løpet av året. Inntektene til laget kommer vesentlig fra sommer- og julelotteri og fra tilbakeføring av kontigent fra LHL sentralt, og så har laget mottatt en del minnegaver.

Dette kommer stort sett våre medlemmer til gode, blant annet sponser laget medlemmene en del både på dagsturen og flerdagers-turen samt at vi støtter opp om foreskjellige tiltak/hjelp som det søkes til.

I år gikk Årsmøtegaven til Venneforeningen ved Levanger Bo-og Aktivitets-senter.

Levanger har per i dag 177 medlemmer, men bare et fåtall aktive. Vi ønsker flere.

Vi vil takke alle som støtter opp om Levanger LHL.