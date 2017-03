Ektemann siktet for drapsforsøk

Siste oppdatering i saken:

Politiet har utvidet siktelsen mot mannen som ble pågrepet onsdag kveld for vold mot sin ektefelle.

Siktelsen gjelder nå drapsforsøk. Utvidelsen av siktelsen er basert på opplysninger som er kommet frem under etterforskningen.

Det vil bli bedt om fire ukers varetektsfengsling, to av de med brev- og besøksforbud og medieforbud.

Mannen fremstilles for Inntrøndelag tingrett fredag klokken 13.

Det er snakk om et ektepar som har søkt om familiegjenforening. De er begge fra Eritrea.

Mannen har innrømmet at det «kokte» over for han, og han tok kvelertak på kona. Dette skal ha kommet fram i avhør torsdag ettermiddag.

27-åring har erkjent det faktiske forhold, men i forhold til skyldspørsmålet er det enda for tidlig i etterforskningen.

Han vil bli siktet for kroppsskade på sin ektefelle, og fremstilles altså for fengsling fredag klokken 13, opplyser politiet i en pressemelding.

Ektemann pågrepet

Kvinnens ektemann (27) ringte selv politiet og fortalte at det var skjedd noe alvorlig med hans kone, og at hun var skadet. Ulvin opplyser at det skjedde på Levangernesset. Både ambulanse og politi kom raskt til åstedet. Da de kom dit var ekteparet (mannen er 27 år gammel, kvinnen har fylt 20, journ.anm.) på stedet. Kvinnen fikk førstehjelp på stedet, og ble deretter sendt til Sykehuset Levanger.

I dag har politiet vært i kontakt med kontakt med behandlende lege, og legen orienterte om at tilstanden til kvinnen er kritisk.

Da politiet var på åstedet i går kveld ble mannen tatt hånd om, og deretter pågrepet og siktet. Vedkommende har sittet i arresten på Steinkjer politistasjon i natt. Siktede vil bli avhørt torsdag.

Jobber ut i fra en teori

Politiet jobber ut i fra at kvinnens ektemann står bak de alvorlige skadene.

- For oss er det altfor tidlig å si noe om hvordan han har skadet kona, og konkret hvilke skader det er snakk om, påpeker lensmann Ulvin.

Den siktede er 27 år og har flyktningstatus. Han har et midlertidig opphold som varer til mai 2018. Vedkommende har vært i Norge i tre år, og derav ett år i Levanger kommune.

Kvinnen, som er 20 år, har nylig ankommet landet. Politiet har fått opplyst at hun har kun vært åtte dager i Levanger.

Ekteparet har søkt om familiegjenforening. Begge står med eritreisk statsborgerskap. Paret har ingen barn.

Åstedet ble i går kveld og i natt etterforsket av kriminalteknikkere. Politiet går nå bredt ut med etterforskning, og det pågår avhør torsdag. Det foregår rundspørring på Levangernesset, og det vil de fortsette med.

Den siktede mannen går på et introduksjonskurs i regi av Levanger kommune. Kommunen har satt i gang et oppfølgingstiltak i det miljøet.

Fremstilles for varetektsfengsling

Mannen er siktet for straffelovens § 273 for kroppsskade opplyser politiadvokat i Trøndelag politidistrikt Amund Sand.

- Den siktede vil fremstilles for varetektsfengsling i morgen i Inntrøndelag tingrett klokken 13.00, forteller Sand.

Han påpeker at etterforskningen i saken er inne i en tidlig fase, og at de arbeider ut i fra politiets teori om at mannen har påført de alvorlige skadene.

Politiet ønsker ikke å gå innpå hvilke skader kvinnen var påført, men de skal være alvorlige. Hun er kritisk skadd.