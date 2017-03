Gunnhild lover mer «tøv»

– Ikke alle liker spinnville farger. Jeg prøver å tenke hva kunden vil ha, forteller Gunnhild Levia Barkhall.

Da Innherred intervjuet henne tre år tilbake, fortalte Barkhall at hun solgte hekleprodukter for å spare til eget hus. Barkhall er født med ryggmargsbrokk og delvis lam fra livet og ned. Skaden betyr at hun ikke kan gå langt eller bære tungt. Hun blir fort sliten og kan derfor ikke ut i arbeidslivet.

Enebolig

Barkhall bodde lenge hjemme hos sine foreldre på Håa, men drømte om å flytte inn i eget hus. Den drømmen fikk hun oppfylt i fjor vår. Hennes far har utskilt tomt og her står nytt hus tilpasset Barkhall.

–Dette er drømmehuset. Helt etter min smak, arkitekten har gjort en god jobb, sier Barkhall.

Etter hun flyttet inn i mai 2016, ble det mindre håndarbeid. Det var nemlig noen andre som krevde mer oppmerksomhet, for Barkhall har ikke flyttet inn i huset alene. Hun har også anskaffet seg en tibetansk spaniel, Jæger. Og Jæger har ifølge Barkhall vært litt for glad i garnnøster til at hun har orket å krangle med ham om hvem som skal få holde på med håndarbeidet.

–Men du verden jeg er glad for at jeg har bisken, slår Barkhall fast.

Maler

Og etter at huset ble en realitet, har nye drømmer dukket opp.

–Det klør i fingrene etter å male og jeg har veldig lyst til å bygge et atelier.

Barkhall har nemlig ikke bare hender for hekling. Hun har gått kunsthøgskolen i Bærum og malte mye før hun begynte med hekling.

–Dersom det er aktuelt har jeg lyst å ha malestund for unger. Men jeg har ikke undersøkt i det hele tatt om det praktiske rundt det. Vi snakker i så fall langt fram i tid. Akkurat nå har jeg ikke penger til det, men jeg har allerede begynt å innrede et atelier i hodet mitt, smiler Barkhall.

Martnasutstilling

Nå som Jæger har blitt roligere, har hun tatt frem heklingen igjen. Det betyr at det også i år blir utstillingsbod under marsimartnan med Barkhalls «Reinhekla tøv». Barkhall kan by på grytekluter, kjeleunderlag og sitteunderlag i alskens farger i salgsutstillingen, som i år blir inne i de gamle Deera-lokalene, like ved Nervik på Torvet.

Selv er hun glad i rødt, og i huset har hun også tatt i bruk mye grønt, brunt og oransje. Når hun hekler, tenker hun på hva hun tror folk flest vil ha.

–Så nå prøver jeg meg på å ta i bruk litt roligere farger, sier Gunnhild Levia Barkhall.