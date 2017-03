Skogninger søker ly for vær og vind

Skogn Menighetsbarnehage søker om midler til etablere en gapahuk i et skogsområde på Holåsen i Skogn.

Barnehagen søker om midler fra potten helsefremmende tiltak.

For alle

«Vi har lenge savnet en gapahuk i dette området der vi kan søke ly for vær og vind, og spise maten vår. Vi kunne ha benyttet skogen enda mer og hatt turer av litt lengre varighet hvis vi hadde hatt tak over hodet og en plass å sitte.

En gapahuk med plass til 20 personer vil koste ca. 50 000 + ca. 10 000 i arbeidspenger, til sammen kr. 60 000. Vi satser også på å få gjort en del på dugnad.», skriver barnehagen i søknaden. Det poengteres at en gapahuk også vil komme andre til gode.

Det påpekes til slutt at man er avhengig av at Levanger kommune frigir et område til formålet.