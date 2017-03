Børresen gir bort kunstverk til lotteri

I flere år har Levanger Lions Skeyna deltatt i marsimartnan med kunstlotteri. Kunstnere i Levanger har sørget for lokale kunstverk i hovedpremien. I år har Kristin Børresen sagt ja til å bidra. Med hjelp fra Dolmens Levanger Farge og Glass har maleriet på 90 x 70 centimeter også blitt påspandert innramming.

Børresen forteller at bildet, som er malt med akvarell og flytende akryl, ikke har noen tittel.

–Jeg bruker aldri titler på bildene. Det er et bilde i høstfarger med solsikker, men også litt abstrakt, sier Børresen og forteller at verket er malt i Frankrike hvor hun jevnlig holder malekurs for norske elever.

–Hvem håper du vinner?

–Jeg håper bare det er noen som liker bildet og som har lyst å henge det opp, sier kunstneren.

Kvinnene i Lions-klubben forteller at de har flere premier på lista. Inntektene skal gå til klubbens frivillighetsarbeid i lokalmiljøet og trivselstiltak for eldre i kommunen, samt til Staup helsehus.

Vinneren skal de trekke mot slutten av årets marsimartna, lørdag 4. mars.