Flere hjemkjørt av politiet

Politiet har ingenting å melde fra fakkelnatta i Levanger fredag kveld. Men utover natta skal flere i Levanger sentrum blitt overstadig beruset.

-En dame i 20-årene som var fotlaus ble kjørt hjem fra Levanger sentrum ti over halv ett i natt, forteller operasjonsleder Johnny Olsen i Trøndelag politidistrikt.

Han legger til at det tidligere på kvelden var en mann i 20-årene som også ble plukket opp av politipatruljen. Mannen ble kjørt bort fra sentrum før han ble hentet av sin far.

En beruset mann i 50-årene ble også tatt hånd om av politiet etter at han hadde skapt trøbbel for et utested i Levanger.

-Han fikk ikke komme inn på utestedet og ble plukket opp av politiet, forteller Johnsen.

Politiet fant mannen på en snøhaug utenfor utestedet før de kjørte ham hjem.