- Endelig litt skikkelig sol

Både Vollan med familie, og mange andre rundt om i Innherred brukte det fantastiske søndagsværet på å være ute.

- Vi må jo komme oss ut nå når det er skyfri himmel og et par minusgrader. Det blåser kanskje litt friskt, men da får man bare kle seg godt, og vi har også tent bål som vi kan varme oss på, sier Kurt Ove.

Laget skøytebane

Så lenge man er i bevegelse så går det jo kjempebra, mener han.

- For å holde oss i bevegelse så har vi fått tillatelse fra han som eier åkeren her vi bor til å lage skøytebane på åkeren. Vi startet med dette i fjor og det var en stor suksess. Men dessverre så har vinteren vært preget av lite snø og mye ustabilt vær hittil, så det har bare vært sørpe og gjørme på åkeren alt for lenge. Så derfor var det ekstra bra at det ble litt stabil kulde og fint vær nå så vannet på åkeren fryser skikkelig til. Spesielt moro er det å gjøre slikt nå når det er kommet flere barnefamilier i nabolaget, forteller Vollan.

I byen

Byvandrerne Bitten og Asbjørn Grong var også å treffe ute på søndagstur denne søndagen.

- Men dette ikke noe uvanlig for oss. Vi prøver nemlig å få til en tur hver søndag året rundt. Men ekstra fint er det jo nå når sola begynner å titte frem og man kjenner at sola varmer i fjeset, sier Bitten.

- Som regel går vi hjemmefra på Nesset og bort mot Røstad for så å legge turen gjennom byen og mot Moanområdet før vi tusler hjemover og slapper av og nyter resten av søndagen.

- Det er litt dumt at det er så glatt og isete på denne årstida, sier Asbjørn Grong idet han setter gåstavene skikkelig plantet i isen.

- Dessuten synes vi det er utrolig deilig å starte gåturen tidlig, gjerne før byen våkner til liv. Det er så stille, rolig og fredelig overalt hvor man går da, forteller begge to mens de tusler videre på sin ferd bortover Kirkegata.

Langs vannet

På tur langs vannet og turstiene på Ørin finner vi Ingvild Byre fra Verdal som er å går tur med hunden Presley i finværet.

-Jeg synes de stiene som er i området her er veldig fine å gå på. Og enda bedre er det jo å gå her nå når det er skikkelig deilig vær. Man kommer jo nesten i påskestemning av slikt vær, forteller Ingvild Byre.

- Nå er det jo sånn at jeg har hunden in, Presley, og han må jo også få sin daglige trimtur. Så vi er ute på tur hver dag året rundt. Nå på vinteren så foretrekker vi vel egentlig å gå på ski rundt området ved Hallemsvollen. Det er litt mere hundevennlig der enn her nede blandt husene, sier Byre.

Til fjells

På tur til fjells med ski finner vi Torben Lian fra Dale og Julie Wika fra Vega stående forran infoplakaten i Torsbustaden.

- Ettersom vi begge er studenter her i Trøndelag, henholdsvis på Stjørdal og Steinkjer, så valgte vi å bosette oss midt imellom. Så da er det jo også greit å bli kjent med nærmiljøet og de turmulighetene vi har rundt oss, sier Torben Lian.

- Vi har rukket å vært litt rundtomkring forskjellige steder i området, men innover i Torsbustaden har vi aldri vært før. Men vi satser på en ikke så alt for lang tur i dag. Vi håper å være ferdige og kommet oss hjem til 5-mila som er senere i dag da, sier Julie Wika.

- Det er godt med vinter og kaldt ja, men det er jammen godt at det begynner å bli varmere i været også, forteller Wika.

- Det er ikke så dumt at det går mot sommer heller, legger hun til.