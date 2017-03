Ny tillit som leder

Tirsdag 28. februar hadde Levanger Arbeiderparti sitt årsmøte, og valgkomiteens forslag til nytt styre ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Hele 45 medlemmer deltok i møtet, hvor stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol innledet til en timelang politisk debatt.

Et engasjert årsmøte diskuterte blant annet en kompetansereform og trygghet for arbeidslivet, hvordan vi skal styrke fellesskolen og toppe laget rundt de yngste, viktige tiltak for å styrke vår felles helsetjeneste, og hvordan det skal bli lett å ta klimavennlige valg i hverdagen.

Med seg i det nye styret får Kari Kjerkol følgende representanter:

Organisatorisk nestleder: Vegard Austmo

Politisk nestleder: Kai Lennert Johansen

Sekretær og kvinnekontakt: Inger Lise Utler Hemb

Studieleder: Laila Merethe Inderberg

Kasserer: Hallvard Svendgård

Styremedlemmer: John Grønli, Anne Støckert Hagen og Khalil Obeed

Varamedlemmer: Rolf Inge Elvbakken, Randi Nessemo, Lars Kvale og Anne Grete Hojem

AUF stiller også med en representant i styret.