Store styrker arbeider med drapssaken

Den 20-årige kvinnen som døde på sykehuset Levanger fredag etter å ha blitt påført vold, var Mayson Ali Bakhit Osman. Det opplyser lensmann Anne B. Ulvin i en pressemelding mandag ettermiddag.

Kvinnen kom til Norge for familiegjenforening med den siktede 27-årige ektemannen åtte dager før hun ble fraktet til sykehuset, alvorlig skadd. Politiet har kontakt med pårørende og Levanger kommune følger i tillegg opp berørte. Avdøde er nå er frigitt til familien som håndterer begravelsesseremoni.

Mye gjenstår

Selv om ektemannen har innrømmet å stå bak ugjerningen som medførte at hans kone døde, så gjenstår det fortsatt mye etterforskningsarbeid.

Dette bekrefter lensmann Anne B. Ulvin da Innherred snakker med henne mandag morgen. Tor Klevmo ved Levanger lensmannskontor er etterforskningsleder og eknesbyggen Amund Sand er påtaleansvarlig i saken.

Ulvin opplyser at det ble gjennomført obduksjon mandag.

– Vi vil komme tilbake med mer informasjon når den foreløpige obduksjonsrapporten foreligger. Vi fortsetter etterforskningen med blant annet kriminaltekniske og andre tekniske undersøkelser. Det skal også gjennomføres flere avhør, sier Anne B. Ulvin

Kripos kobles inn

I den sammenheng så vil Kripos bli koblet inn i saken, da mye tyder på at det også må foretas undersøkelser i Eritrea hvor paret bodde før de kom til Norge.

Avdøde på 20 år og den siktede ektemannen på 27 år, hadde vært gift tre til fire år. Paret har ikke barn. De skal være søskenbarn. Advokat Trond Peder Nilsen, som forsvarer den drapssiktede, opplyser at deres fedre er brødre.

Ektemannen har vært i Norge i tre år, og ble overført til Levanger da han fikk midlertidig opphold for et års tid siden. Kona kom til Norge for 14 dager siden etter at ekteparet fikk innvilget familiegjenforening.

I og med at det er kjent gjerningsmann, og det ikke skal ha vært flere personer tilstede i leiligheten, så fremstår drapssaken som oversiktlig i følge politiadvokat Sand.

Døde sist fredag

Advokat Nilsen opplyser at det skal ha vært en krangel i forbindelse med at avdøde ønsket å besøke sin søster i Oslo.

Det er dette som skal være foranledningen til at siktede tok kvelertak på sin kone, og opprettholdt dette i cirka 20 minutter til hun ble liggende livløs.

Ektemannen trodde hun da var død, og ringte flere familiemedlemmer før han varslet politiet.

Ambulansepersonellet som kom til stedet, klart å gjenopplive kvinnen, men hun døde altså to dager senere på Sykehuset Levanger.

Hva som faktisk har skjedd i dette tidsrommet, er viktig for politiet å få klarlagt. Dette vil blant annet skje gjennom avhør med de personene som siktede var i kontakt med før han ringte politiet.

Rekonstruksjon

–Jeg har ikke hatt kontakt med min klient siden fredag ettermiddag. Jeg er imidlertid tilgjengelig for han, slik at han kan ringe meg ved behov, opplyser mannens forsvarer Trond Peder Nilsen.

Nilsen kan opplyse om at det vil bli en rekonstruksjon på åstedet førstkommende mandag, og da vil siktede være tilstede for å forklare hva som skjedde i leiligheten med hans egne ord og bevegelser.

Ut fra dette så vil politiet sammenstille dette med både avhør og funn på åstedet, og om dette stemmer overens med det som etterforskningen viser så langt.

Den siktede sitter nå varetektsfengslet i Trondheim.

