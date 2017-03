«Jeg brenner for å framsnakke jenter i mannsdominerte yrker»

Silje H. Sjøvold er utdannet på Høgskolen i Sør-Trøndelag som vvs-ingeniør, samt sivilingeniør på Bygg og Miljø ved NTNU i Trondheim.

Hun forteller hun tidlig hadde tanker om å bli ingeniør. For å få en bredere forståelse på flere felt valgte hun en praksisperiode for å lære seg tømrer og rørleggerfagene samt ventilasjonsfaget.

– Akkurat det var en nyttig erfaring for meg i tillegg til min utdannelse, sier Sjøvold som i ettertid har angret litt på at hun mangler fagbrev. Samtidig tenker hun at arbeidserfaringen er likeså viktig da man kommer tettere på de forskjellige fagområdene.

Jenter får jobb

Silje H. Sjøvold vil se flere jenter i verneutstyr og sier mangfold på arbeidsplassen er viktig for ett godt arbeidsmiljø. Hun oppfordrer flere jenter til å ta tekniske fag.

– Yrkesfaglig utdannelse har vært lite populært i tidligere år, men trenden sier at dette er i ferd med å snu. I arbeidsmarkedet ser vi en fin utvikling på yrkesrelaterte fag. Det er gode jobbmuligheter for jentene. Statistikken viser av 81 prosent av ferdigutdannede jenter innen tømrerfaget får jobb. I elektrikerfaget får hele 84 prosent jobb. Den samme statistikken viser at innenfor helsesektoren er det kun 22 prosent som får jobb etter endt utdannelse, sier Sjøvold.

Annen statistikk er heller ikke så oppløftende. Knapt tre av ti lærlinger er jenter. Innen tekniskfaglig yrkesutdannelse er det enda lavere prosentandel. 94 prosent av de som arbeider innenfor bygg og anlegg er menn.

Før i tida var yrkesfagene preget av tunge løft. Slik er det ikke lenger. De tunge løft er i stor grad erstattet med maskiner. Det også gjort en del endringer knyttet til den enkelte arbeidsplass. I dag er det mer tekniske elektroniske og arkitektbaserte arbeidsområder som er vanlig. De har kanskje jentene en fordel, fordi de har kommet så langt med sine teoretiske utdannelser.

Flere har lest om fiskeren Sandra som ble møtt med mange forskjellige holdninger til både det å være jente og yrket hun har valgt.

– Denne holdningen må vi snu. Vi lever i 2017 og ikke på 30-tallet hvor mannen var ute til sjøs og kona hjemme med barna, sier varaordføreren som også ønsker å snu en dårlig trend for yrkefagene.

– Denne opplæringen har hatt en ufortjent status. Men jeg ser heldigvis at pilen nå peker oppover, og yrkesfag blir i større grad likestilt med akademiske fag, sier hun.

Bedre arbeidsmiljø

Vi er i ei tid med store endringer i arbeidsmarkedet. Digitaliseringer, robotiseringer og automatisering er i ferd med å komme for fullt. Fagarbeideren vil nok håndtere enda mer avanserte maskiner framover. Dette er også forhold som gjør at dette vil bli yrker som passer like gode for begge kjønn.

Derfor har Silje H. Sjøvold en klar bønn før årets kvinnedag:

Flere jenter må velge yrkesfag. Statusen på yrkesfag må bli høyere. Vi trenger også flere jenter som velger tekniske yrkesfag. Dette vil gi større mangfold på arbeidsplassen og det vil gi et bedre arbeidsmiljø, sier hun.