Barnekor i SFO-tida

Begge korene har lagt korøvelsen inn i SFO-tida. På Stiklestad skole er det øving på tirsdagene, og på Ørmelen blir det onsdag.

– Vi er allerede godt i gang på Stiklestad, sier menighetspedagog Julie Stavran Berg. Hun håper også at det kan bli mange som møter opp fra Verdalsøra og Ørmelen.

– Vi prøvde først å ha øvelsene i Verdalsøra kapell, men da var det bare et par sangere som kom. Nå har vi fått låne lokalene på Misjonshuset på Ørmelen, og håper at det kan være et bedre sted å samles. Vi stiller opp med skyss for de barna som trenger det, sier Julie Stavran Berg.

Kantor Wout Bosschaart har lenge ønsket å starte barnekor i Verdal, og nå har han fått med seg menighetspedagogen på laget.

På Stiklestad er koret åpent for elever fra tredje til sjette trinn, og på Ørmelen fra fjerde til sjuende trinn.