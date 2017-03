Best i landet på IU

Skolen har i en årrekke utmerket seg med sin gode satsing på Internasjonal uke, og for 2016 er Verdal videregående skole sammen med Aust-Lofoten videregående skole tildelt prisen som beste IU i landet.

Det er OD sentralt som deler ut prisen, som til sammen er på 50.000 kroner fra Utdanningsdirektoratet.

For å vinne prisen må skolen ha skapt engasjement og bevissthet rundt internasjonale spørsmål, gjøre Internasjonal uke til en del undervisningen, bruke lokale ressurser og nærmiljøet i satsingen og dokumentere innsatsen på en måte som gjør den egnet både for videreformidling på internett og som inspirasjon for andre skoler.