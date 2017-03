En ting kan få dem til å flytte hjem igjen

Noen ganger går det ikke helt som planlagt, og som regel er det kjærlighet og arbeid som er veivisere i livet. Når to innbarka verdalinger pakker koffert og sekk og drar til Vest-Agder skyldes det i første rekke sistnevnte faktor. Skjønt, tiden var inne for å få en aldri så liten miljøforandring.

– Vi ønsket å flytte på oss for en liten stund. Planen var at vi skulle tilbake når guttene kom i skolealder, forteller Kristine Berg (46) som flyttet til Sørlandet med sin kjære Tore Berg (49) i 1995. Ja, og for ikke å glemme sønnene Bjørn Magnus og Vegard som er født i 1990 og 1991.

Så fikk hele familien sjøsalt i håret, og foreldrene ble komfortable med kolleger med bløde konsonanter. Sørlandet er en vakker ramme for et familieliv, med sommerdager der steder som Hamresanden og Bertesbukta frister som i Sydens land.

Litt skurring var det likevel til å begynne med, før alt falt på plass.

– Vi leide første året en liten garasjeleilighet på Flekkerøya, og det er ikke å anbefale (!). Så flyttet vi til Fagerholt en bydel fem kilometer utenfor Kristiansand sentrum. Det var en flott plass for barnefamilier med nærhet til friluftsområder, skole og fritidsaktiviteter. Her engasjerte vi oss i idrettsklubben Gimletroll og var med som trenere i både handball og fotball, lagene til guttene. Dette var idretter vi begge var aktive i før vi reiste fra Verdal.

I 2012 flyttet Tore og Gristine til Grim bydel i et område som heter Bellevue, cirka fem minutter å gå til Markens, gågaten i Kristiansand.

Hva har så Kristiansand bydd på i yrkeslivet for det utflytta ekteparet?

Tore, som hadde utdanning fra Østersund, begynte i 1995 på en barneverninstitusjon. Jobben i Statens barnevern hadde han fram til 2009. Siden har han drevet eget firma, Endringspatruljen, som selger råd og veiledningstjenester til de kommunale barneverntjenestene i Agder. Arbeidet går ut på å skape positiv og varig endring i barn og ungdoms atferd gjennom å jobbe med foreldrene og andre voksne i barnas omgivelser.

Kristine gikk på teknisk fagskole i Kristiansand fra 1996 – 1998. Hun jobbet deretter to år i Hydralift, nå NOV. Dette er en leverandør av utstyr både til internasjonal olje- og gassindustri og til den maritime industri.

– Siden 2000 har jeg jobbet hos ENO arkitekter, forteller Kristine.

ENO Arkitekter står bak en rekke toneangivende bygg i off-entlig sektor innenfor helse, skole og idrettsanlegg. Selskapet jobber også med eneboliger, leilighetsbygg, byggefelt og utarbeider detaljreguleringsplaner.

Hva savner dere mest fra Verdal?

– Jeg savner familien, venner, furuskogen og Ørin, svarer Tore mens Kristine supplerer med å nevne det trønderske lynne, dir-ektheta og humoren.

– Verdal er ei veldig fin bygd, det ser vi når vi er hjemme, legger de til.

Kristine vokste opp på en gård i Hallem, mens Tore trådte sine barnesko i Seterveien på Mela. De møttes i 1987 gjennom Tores søster, Astri.

Hva savner dere minst?

– Det må være 10 grader og regn med tungt skydekke i juni.

Hvordan blir dere oppdatert om Verdal?

– Det er gjennom familie og venner og avisa Innherred.

Beste minne(r) fra Verdal?

– Jeg minnes oppveksten fra Mela, og tida i håndballmiljøet. Og festene i Vinne samfunnshus, svarer Tore.

– Jeg husker turene til Åre for å stå på ski og sommerdager med bading i Leksdalsvatnet. Det var også mye gøy i forbindelse med handball og fotball, sier Kristine.

Hva skal til for at dere bosetter dere i Verdal igjen?

– Hvis begge guttene bosetter seg i Trøndelag. De er begge for tiden i Trondheim, med jobb og studier.