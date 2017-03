Flyttet til mor sine hjemtrakter

– 12. mai 1993 satte jeg meg på nattoget nordover. To dager senere begynte jeg på jobben her i Rognan, og siden har vi vært her.

Geir-Morten Melhus humrer litt over tilfeldighetene i livet. Som utdannet økonom tidlig på 90-tallet med bankkrise og alt som fulgte med, så sto ikke jobbene akkurat i kø for hans yrkesgruppe.

Men han innrømmer at det nok var et eller annet som dro han til bygda, som kanskje ble mest kjent gjennom TV-programmet «Alt for Rognan».

– Vi var nok stor sett hver sommer nordover, og da hadde vi fast stopp hos tante og onkel, som bor ei lita mil utenfor Rognan, så jeg følte meg nok litt «beslektet» med området allerede i tidlige år.

Nå jobber han i Hepro, som er en bedrift som lager hjelpemidler til oss den dagen helsa begynner å skrante. Hjelpemiddelsentralene rundt om i landet er gode kunder kan Geir-Morten fortelle.

52 år har den opprinnelige levangsbyggen rukket å bli. Kona Anne møtte han den gang de gikk sammen på handel og kontor på Frol, og om noen måneder kan fruen fra Meråker og han feire sølvbryllup.

Datteren Julie på 23 studerer jus i Oslo, mens minstemann Jonas på 18 går andre året på videregående i Rognan.

Hjemme i Levanger holder mor Inger Marie og far Anders stand i barndomshjemmet på Bruborg. 71-åringene er fortsatt kvikk og rask, og når sommeren kommer må de selvsagt dra nordover til paradiset på Sandhornøy. Vi er sikker på at mor derfor synes at Rognan er et godt alternativ når eldstemann ikke ble boende i Levanger.

Geir-Morten sine to yngre søsken bor heller ikke på hjemtraktene. Kjell Magne (49) bor utenfor Oslo, mens Jorunn (43) bor i Sandnes.

Hva savner du fra Levanger?

– Det åpne landskapet og nærheten til fjell og sjø. De skiftende årstidene er også noe spesielt for Innherred, og når våren er i anmarsj i disse tider, så er det nesten så det kribler i gamle fotballbein. Når jeg nevnte saken for kona, så kom vi begge på hvor flott det er komme kjørende sørover på sensommeren, og man passerer Asphaugen. De bugnende kornåkrene i det bølgete landskapet er noe for seg selv, kombinert med lukten.

Hva savner du minst?

– Det har jeg i grunnen prøvd å tenke på, men finner ikke noe spesielt å sette fingeren på. Levanger var et fint sted å vokse opp. Bruborg og Sverre-miljøet på den tiden var bare helt topp.

Hvordan holder du deg oppdatert på det som skjer i Levanger?

– Sosiale medier er et godt hjelpemiddel der. Har mange gamle venner fra barne- og ungdomstiden på vennelisten på Facebook.

Og så snakker jeg regelmessig med mor og far. I tillegg blir det turer sørover et par ganger i året.

Ditt beste minne fra Levanger?

– Alle timene med fotballtrening med gode lagkamerater på Elberg, eller da vi syklet til Lakseberget, eller Leirhøiln litt lenger oppe i Levangerelva, for å bade etter trening.

Et godt minne er også de gangene vi møttes hos hverandre for å spille kort. Da kunne det bli sene pokerkvelder, og det hendte også at det ble litt blank fløte i koppen, som gjorde kaffen ekstra smakfull.

Hva kan få deg til å returnere til gamle trakter igjen?

– Det var tilfeldigheter som brakte meg til Nord-Norge. Derfor må nok svaret bli at de samme tilfeldigheter må slå til for å lokke meg tilbake. Levanger er et flott sted, så jeg kunne gjerne bodd der igjen en eller annen gang.