Frol sanitetsforening banket på og kom med stor gave

Og som takket for 50.000 kroner.

Frol sanitetsforening har denne vinteren vært rause med støtten til barn og ungdom i lokalmiljøet. For tre uker siden var det barneavdelingen på sykehuset som kunne glede seg over konsertgaver til en verdi av 50.000 kroner, og denne uka gikk tilsvarende beløp altså til ungdommene som bor ved Karienborg i Levanger. Pengene skal ikke gå til ordinær drift, men komme til gode på måter som ellers ikke er vanlige i hverdagen. Både giver og mottaker ser for seg at utflukter, turer eller ferieopplevelser kan være høyst aktuelt.

Spør ungdommene

– Vi tar nok opp temaet i førstkommende husmøte. Så får vi spørre ungdommene, forteller Einar Dahlum som er leder ved Karienborg. Sammen med avdelingsleder Mette Leverås, som og øvrige ansatte tok han imot Marit Kjønstad Buran og Gunn Mary Andersen fra Frol sanitetsforening i forbindelse med den hyggelige overraskelsen.

Giverne håper at støtten kan bidra til å gi ungdommene noen positive opplevelser.

Gaven fra Frol sanitetsforening skriver seg i utgangspunktet fra en arv gitt av nå avdøde Kari Garberg. Garberg jobbet ved Sykehuset Levanger i mange år. Hun hadde ingen egne barn, men folk som kjente henne godt forteller at hun var svært glad i barn. Før hun døde i 2015, testamenterte hun bort til sammen 100.000 kroner til Frol sanitetsforening, en forening hun selv var medlem av.

Skapte trivsel

– Der ungene var, var også Kari. Hun laget veldig mye trivsel, forteller Gunn Mary Andersen. Den andre halvparten av beløpet ble som nevnt gitt til barneavdelingen på sykehuset. Her er det artisten Magnus Hestegrei som i løpet av våren og høsten skal gi de yngste pasientene musikalske opplevelser.

Ungdommene ved Karienborg er hovedsakelig mellom 12 og 18 år. Oppholdstiden varierer, men kan være oppt il et år. Institusjonen favner ungdom med store omsorgsbehov, og den driftes av staten via Bufdir (barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) og Bufetat (barne-, ungdoms- og familieetaten). Sistnevnte er organisert i fem regioner, hvorav Karienborg favnes av region Midt-Norge (Møre og Romsdal, samt trøndelagsfylkene).