Gro møter Kronprinsen

– Jeg er beæret over å ha blitt invitert, sier Gro Teodorsen som jobber i rusteamet til Levanger kommune, og som er en av åtte som får sjansen til å prate med kronprinsen i et møte hvor det å jobbe med mennesker blir et sentralt samtaleemne. Blant de åtte er det representanter fra blant annet NAV, barnevern, flyktningtjeneste og frivilligheten, informerer Fylkesmannen i en pressemelding. I tillegg til Teodorsen, skal også Siv Mette Lindsetmo fra barnevernstjenesten i Verdal kommune delta på møtet som etter programmet skal vare i 40 minutter.

H.K.H. Kronprinsen møter nemlig «vanlige folk» når han skal delta på konferansen «Folk først» som finner sted i Steinkjer onsdag 15. og torsdag 16. mars. Hvert år samler Fylkesmannen i Nord-Trøndelag nærmere 350 fagfolk fra offentlig, privat og frivillig sektor til spennende konferansedager, der mennesker settes først. De siste årene har konferansen hatt ulike tema på dagsordenen. Tema i år er verdighet, mangfold og livsmot.

Samtale

Under møtet med kronprinsen, får Gro Teodorsen og Siv Mette Lindsetmo anledning til å holde et treminutters innlegg hver. Det legges også opp til at møtet skal foregå som en samtale, slik at det for både deltakere og kronprins blir anledning til å spørre og svare.

– Vi er invitert til å fronte faget vårt, til å snakke om jobben vi gjør, hva som driver oss og gir oss energi, samt hvilke utfordringer vi møter i hverdagen, sier Gro Teodorsen. Og legger vekt på at hun vil benytte anledningen til å snakke brukernes stemme. Hun synes det er interessant at kronprinsen ønsker å møte «folk på golvet», og ikke bare lederne.

Teodorsen er spent, men gleder seg. I tillegg til selve kronprinsmøtet, skal hun delta på hele konferansen.

Folkelig

– Kronprinsen framstår som veldig folkelig. Det letter en hel del, medgir hun. Gro Teodorsen er en av fem fagansatte som jobber i Levanger kommunes rusteam. De har alle tett kontakt med brukerne.

– Konferansen «Folk først!» henvender seg til alle som arbeider med mennesker i ulike situasjoner. Konferansen som første gang ble arrangert i 2015 har på kort tid rukket å bli en sentral møteplass, informerer kommunikasjonsrådgiver Robert Morberg hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

H.K.H. Kronprins Haakon vil være til stede under store deler av første konferansedag den 15. mars.

Øvrige hovedforelesere under konferansen er Terje Overland, Maria Amelie, Mikael Andersson, Amal Aden, Petter Nyquist og Jørgen Skavland.