Aktiv forening vil satse mer på samarbeid og verving

Ekne sanitetsforening har hatt årsmøte og her følger deres årsmelding:

Årsmøte ble avholdt på Smihaugen torsdag 23. februar.

Foreninga hadde 40 medlemmer i 2016. Det er holdt 8 medlems- og åpne møter inkludert basarmøte. Foreningen har fulgt vedtatt virksomhetsplan for 2016. Planen følger tradisjonen fra tidligere år. Det er utlodning på alle møtene. Medlemmene gir de gevinstene som loddes ut. Loddsalget i 2016 har gitt ca. 30.000 kr. i inntekt. Kr. 10.000 er innkommet i minnegave.

Leder og styremedlem har deltatt på 2 møter i regi av NKS Nord Trøndelag, 1 fellesmøte på Ronglan og på 110-årsjubileum for Frol sanitetsforening.

Foreninga vår betaler årlig kr. 50 pr. medlem til Rødkløverhusets drift og det er også gitt gevinster til husets julemesse.

Av annen årviss virksomhet kan nevnes: Servering til Ekne skolekorps etter spilling i Falstadskogen 1. mai.

Pynting i Ekne kirke før høsttakkegudstjeneste og servering av derpåfølgende kirkekaffe på Smihaugen. Servering av skolelunsj ved skolestart på Ekne skole.

Rundvask av fellesrom på Smihaugen og omfattende dugnad på uteområdet i juni. Gjennom året kaffeservering på Skogn helsetun hver 6. lørdag. Ordningen opphører i mai 2017. Blomsterhilsen til alle på Ekne som fylte 80 år i 2016. Støtte til Ekne skoles oppsetning av musikalen «Jakten på selvtilliten» med kr. 4500.

Foreninga har gitt pengestøtte til diverse fond som NKS sentralt støtter: Kvinnemedisinsk forskningsfond, Fond for barn og unge, Kreftfondet, Osteoporosefondet, Fond for reumatologi og for utenlandssatsinger.

Vi har også gitt støtte til Psykisk helseaktivitet og til prosjektet «Min dag i dag».

Lokalt har vi støtta oppsettinga av Ronja Røverdatter i Munkeby klosterruiner, fullførelse av utsiktstårnet på Våttåberget og gitt gave til Autismeforeningen i Levanger.

Vi har bidratt med kr. 20.000 til samarbeidsprosjektet «Hjertestarter på Ekne» som Ekne idrettslag tok initiativ til.

Ekne sanitetsforening deltar fra 2016 i solidarisk spleiselag for å støtte og tilrettelegge for NKS verveinnsats og til utvikling av organisasjonen gjennom en sentralt engasjert prosjektleder.

Ingen nye medlemmer i 2016. Samarbeide med andre foreninger i Levanger og verving er derfor viktige satsingsområder i 2017. Det er et mål å være en levedyktig forening, til tross for sviktende rekruttering.

Det ble foretatt valg og det sittende styret tok gjenvalg. Leder Bitten Stjern, nestleder Ingrid Leverås, kasserer Bjørg Augdal, Berit Stavseth og Kirsten Inderberg styremedlemmer. Varamedlemmer: Kari Johanne Dahlen og Bjørg Tendstrand.