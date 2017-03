Fornyer misjonsavtaler

Levanger menighet har siden 2003 hatt avtaler med tre misjonsorganisasjoner tilknyttet Den norske kirke om støtte til virksomheten deres: Det Norske Misjonsselskap (NMS), Den Norske Israelsmisjon (DNI) og Normisjon (NM). At en menighet har hele tre misjons- eller prosjekt-avtaler er noe helt utenom det vanlige. Levanger menighet lever således sterkere enn de fleste andre menigheter i landet opp til Den norske kirkes visjon om at misjon skal være del av menighetenes identitet og virksomhetsområde.

Nå er det klart for fornying for en ny fireårsperiode av disse misjonsavtalene. Ifølge avtalene har Menighetsrådet tatt på seg et ansvar for å samle inn minimum femten tusen kroner per prosjekt per år - noe en satser på å greie gjennom en frivillig fast givertjeneste og gjennom to årlige kirkeofringer. Dessuten har en forpliktet seg til regelmessig forbønn for prosjektene.

Avtalene vil bli presentert under «Menighetens misjonsfest», som arrangeres av menighetens misjonsutvalg førstkommende onsdag kveld på Menighetshuset. Der blir det gitt info om prosjektene, og avtalene vil bli signert av representanter for de tre ovennevnte organisasjonene og Menighetsrådet.

Av programmet ellers nevnes at festtalen holdes av Bjørg Tørresdal, som vil gi et tilbakeblikk på pionerinnsatsen til misjonskvinnene på 1800-tallet. En damegruppe under ledelse av Øivind Berg vil delta med god sang.

En spesiell nyhet er det at Misjonsutvalget i avtalen med Det Norske Misjonsselskap har gjort en endring i forhold til det som har vært, ved at en har valgt et nytt prosjekt i stedet for det «gamle» i Øst-Mali. Nå vil menigheten de neste fire årene støtte NMS sitt arbeid i Thailand, med spesiell tanke på innsatsen blant barn og unge, i særlig grad to institusjoner i Bangkok: «Lovsangshjemmet» og «Nådehjemmet». De to andre avtalene, Caspari-senteret i Jerusalem (Israelsmisjonen) og radio-arbeid i Vest-Mali (Normisjon) fornyes med bare små justeringer.

Svein Gjære

Leder for Misjonsutvalget i Levanger menighet