Jubelkonsert på Fenka

Fenka har blitt en Kulturens høyborg i Levanger med et ry som har spredd seg over hele landet. Her har man kunst i mange fasonger, glasskunst, malerier og konserter. Intimiteten i Fenka er dens styrke. Fra å være et forfallent gammelt hus har Fenka blitt forvandlet til et elegant kulturpalass med alle rettigheter. Ikke for stort og ikke for lite.

Det er fjerde år på rad at Levanger Storband konserterer der Martnasfredag etter Fakkeltoget. Så til selve konserten. Et godt voksent jazzpublikum fylte lokalene og forventningene var skyhøye. En konsert blir aldri slik som publikum eller utøverne venter seg. Den lever sitt eget liv.

Orkestret startet opp med «Splanky», en frisk instrumental swinglåt. Det som umiddelbart tiltrakk seg opmerksomheten var dirigentens tydelige innlevelse i musikken. Jeg har aldri sett maken. Ved siden av seg hadde han en congatromme som han brukte til vettuge innslag iblant. Orkestret var også inspirert av dirigenten som var som et helt underholdnings-program alene.

I neste låt, velkjente «All of me», fikk vi høre Susanne Steffenak. Hun har et imponerende register og behersker både høyt og lavere toneleier. Det fikk vi høre i en tidsriktig utgave av «Mack the knife», som jeg vil komme tilbake til senere. Bortsett fra at orkestret til tider overdøvet sangen, kom hun godt fra starten.

Hun fortsatte med «Summertime». Her kunne også balansen mellom solisten og orkestret vært bedre. Men det er et faktum at akustikk er det vanskelig å handskes med. Enten er det for lavt under taket eller så er lokalet for stort eller for lite, noe er det som regel bestandig som kunne ha vært bedre. Foruten vakker sang fikk vi her også fine soloer på tenorsax og trompet, og Levangerbrassen presenterte seg ettertrykkelig.

Neste låt var «Yesterday». Beatles beste fulltreffer ble fremført rent instrumentalt med lead altsax og senere tenorsax som førende instrumenter. Her var det bare å lene seg godt tilbake og nyte orkestret og kjente toner.

Mack the knife fikk en spesiell fremførelse. Før det i det heletatt ble løssnet en tone orienterte orkestrets pianist Kalman Vik om melodiens historie. Den har til tider vært forbudt i enkelte land og har en broket historie. Om den gode Kalman Vik tok det på sparket eller ikke vet jeg ikke, men det kunne ligne den flinke og skøyeraktige pianisten.

Som et eksempel på sitt allsidige toneleie fremførte Susanne Steffenak «Mack the knife» i et dypt toneleie, som passet fint til innholdet i sangen. Jeg savnet et par toneartskiftninger siden sangen er litt ensformig, men du verden det var fint likevel.

«Bahia» ble fremført rent instrumentalt som slow latin. Vi merket oss en spektakulær introduksjon og en fin solo på altsax. Trivelig musikk.

I «Son of a preacherman» fikk vi eksempler på Susanne Steffenaks sangregister. Første del sang hun i dypt register og andre del i høyt. Etter dette friske nummeret var det tid for pause.

Første nummer etter pausen var «Have you met Miss Jones» med Susanne Steffenak. Vi kunne også glede oss over fine soloer med Trond Kolaas på trompet og trombonesolo ved Steinar Hegstad. To garvede veteraner i Levangers musikkliv. Så ble orkestrets medlemmer behørig presentert.

Så fulgte en gammel kjenning «Sway», som Susannne fremførte i sitt høye leie. Det høye leie låter best for henne dersom det ikke er et bestemt budskap hun vil ha frem.

Så fremførte hun «You need me», som kanskje var konsertens vakreste nummer.

Fra det vakre til konsertens jubelnummer «Hip to be square». Et rampete nummer hvor dirigenten brukte conga-trommen flittig, og vi fikk en flott gitarsolo. Dersom publikums jubel hadde kunnet løfte tak, hadde taket gått til himmels.

Vi fikk roet oss adskillig ned med «Night and day», et halvkjedelig instrumentalt nummer som tok seg opp etter hvert.

En god konsert skal inneholde forskjellige ting. Mot slutten på konserten fikk vi en ellevill shufflelignende «September» i et arrangement som rusket skikkelig opp. Den inneholdt også en god solo på tenorsax. Slutten i dette nummeret kom etter min mening litt brått på.

Siste nummer i konserten var «Birdland». Når vi hører ordet Birdland tenker vi på Shearings: Lullaby of Birdland, som har herjet siden slutten av 50-tallet. Den utgaven vi fikk høre er en råere shuffleliknende «Birdland» som passer godt som avslutningsnummer på en konsert. Og for en konsert.

Publikum ville ikke gi seg og orkestret måtte til med extranummer. Valget falt på «All of me», som Susanne hadde sunget tidligere i konserten. Katastrofen kommer når vi minst venter det og alle musikeres mareritt ble et faktum. En misforståelse mellom solisten og orkestret forårsaket kaos og verden gikk under et øyeblikk. Men vil vi ha levende musikk må vi bare være forberedt på den slags overraskelser og ta det med godt humør.

Det ble en fantastisk konsert som vi vil huske lenge. Tusen takk!

Ole Kristian Salater