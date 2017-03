Sør og nord slår seg sammen

Leksdal sanitetsforening har hatt årsmøte og her er deres årsmelding:

Styret: Ragnhild Saxebøl Nordset (leder), Torhild Langåssve (nestleder), Elen Mari Marken (sekretær), Ruth Aksnes (kasserer), Rita Natvig (styremedlem), Sigrun Storholmen og Audhild Morken (vararepresentant).

Medlemstall: 42.

Medlemsmøter: 7 og styremøter 10.

Slår seg sammen

Årsmøtet vedtok sammenslåing av Sør Leksdal Sanitetslag og Nord-Leksdal Sanitetslag gjeldende fra 3.mars 2016.

Økonomisk støtte er gitt til: Utstyrsbua i Verdal, Statement, støtte til sosialt tiltak til fosterheimsfamilier, innkjøp av hjertestarter til skihytta, i samarbeid med idrettslaget. Videre sørga laget for økonomi til å holde gratis kurs for 70 grunnskolelærere i Verdal med tema: Seksuelle overgrep mot barn. 4H i Leksdal fikk støtte, også støtte til siste utveksling av ungdommer mellom Verdal v.g.s. og Alara Sec. School i Homa Lime Kenya. Vi har gitt støtte til 5 av NKS- forskningsfond som handler om kvinneforskning og barn, osteoporose og psykisk helse.

Mange aktiviteter

Barna på Leksdal skole har fått gulrøtter hver dag hele skoleåret, også en skolefrokost. De eldre fikk oppmerksomhet til jul og alle nyfødte i Leksdal ble gratulert med NKS-frottehåndkle. Saniteten bakte boller og kokte kakao til folkemøte som handlet om nedlegging av skolen vår.

Julefest 20. dag jul på Fossheim ble det i år også, der vi etter gammel tradisjon sang og danset jula ut og avsluttet med å kaste ut juletre. På familiedagen på Fossheim i november var det fullt hus, både store og småtre. God mat og flotte heimlaga gevinster til utlodning ga en fin inntekt . Avleggerauksjon på skihytta i mai ga også en fint overskudd til laget i tillegg til at det var en trivelig kveld. Kaffeservering på Ørmelen Bo og Helsetun samt kveldsmat på Vuku eldresenter er gjennomført. Blåtur med buss ble arrangert i juni, godt oppmøte og mye trivsel.

Inkluderingsarbeid

Sammen med Stiklestad Sanitetslag var vi ansvarlig for sanitetens uke i september. Tema vi valgte var «inkludering av våre nye landsmenn, flyktningene og bosatte fra andre land/kulturer». Vi arrangerte blant annet en temakveld på Fossheim, en vellykka kveld med cirka 130 gjester, ca. halvparten var fra asylmottaket. Sammen med flere av kommunens 11 sanitetslag gjennomførte vi 12 kafetreff på Sanitetshuset, for kvinnene på asylmottaket i tiden juli-november. Flyktningekvinnene ga klart uttrykk for takknemlighet. Disse treffene ble et lite lyspunkt for dem i deres ubeskrivelige vanskelige livssituasjon og vi, sanitetskvinner, opplevde sterke møter vi sent vil glemme. Vi kjøpte også inn 23 par gode vintersko til barna deres.

Representanter i laget har deltatt på Fylkesårsmøte, regionsamling i Stjørdal, fylkesstyrets informasjonsmøte på Levanger, ledermøte i Verdal (10 av 11 lag møtte), også pratemøte for alle lagene.

200 fastelavnsris

I desember hadde vi adventsmøte med frokost (medlemsmøte) på Stiklestad. Vi evaluerte året og jobbet gruppevis med ideer for gode saker til gode formål neste år. Siste aktivitet var salg av 200 fastelavensris i bygda som ga et fint økonomisk tilskudd til lagets drift.

Takk til alle medlemmer for året som har gått og vel møtt til et nytt aktivt og trivelig arbeidsår!