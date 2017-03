- Vi har alle et ansvar for å stoppe volden

Drapet på 20 år gamle Mayson Ali Bakhit Osman (20) fra Eritreahar rystet lokalmiljøet. De mange faklene som lyste opp i Levanger onsdag kveld var en sterk markering der mange fikk uttrykt sin sorg og vise støtte til medsøstre i et hardt rammet miljø.

Den eritreiske kvinnen døde sist fredag kveld ved Sykehuset Levanger, etter at hun to dager i forvegen ble kvalt av sin ektemann (27) som nå er siktet for forsettlig drap.

Måtte gjøre noe

Drapet har fått mange til å våkne opp, og blant disse var Laila Merethe Inderberg i Levanger unge sanitetsforening. Hun tok initiativet til fakkeltoget som var et privat arrangement, der hun fikk med seg Olaug Julie Aasan, Sahar Ismail og Anne Kathrine Nordhammer.

Inderberg holdt en appell der hun tok et oppgjør med vold, og alle de ulike formene den opp-trer i. Hun fremhold at vold mot kvinner er et globalt problem som finnes i alle kulturer. Det er et stort samfunnsproblem som rammer millioner av kvinner og som setter samfunn tilbake, også her i Norge og Levanger.

–Mangel på respekt

–Vold mot kvinner starter med mangel på respekt. Hvordan oppdrar vi sønnene våre? Hvilke holdninger har vi til de som er utsatt for vold? Det er ikke ofrenes skyld eller ansvar kun den som utøver volden, sa Inderberg.

Hun kom inn på norske forhold og at vi før i tiden hadde noe som het «husbråk». Dette ble da omtalt som en privatsak.

–I dag kalles det vold i nære relasjoner, og det blir heldigvis ikke omtalt som en privatsak. Det rammer ungene våre, for vold mot mor er vold mot ungene. Forskning viser at det for barn er like skadelig å leve i vold som at de blir utsatt for vold selv. Det kan gi senskader som viser seg i voksen alder. Krenkede barn blir syke voksne og det koster samfunnet, sa Inderberg.

I sin appell var hun tydelig på at vi alle har et ansvar for å stoppe volden.

–Vi ser, men vi må handle. Vi må sørge for at er nulltoleranse og at det innføres i vår hverdag. Og vi må si ifra når noen har holdninger som bortforklarer vold. Vi må opplyse mer hvor skadelig det er, og vi må sette inn tiltak for å få endret holdninger i samfunnet. Voldsutøveren må også få hjelp. Hvorfor ble han eller hun voldelig?

Gir barn holdninger

Inderberg kom også inn på utfordringene som ligger i nettet og språket,

–Hore er noe som ofte blir brukt. Det har nesten blitt en del av språket i det daglige. Det er ikke greit. Ingen vil bli kalt det. Og heime i stua, hvordan er de vi voksne omtaler kvinner når vi ser på tv? Hu var stygg... Vi viderefører våre holdninger til ung-ene og opprettholder volden med et slikt kvinnesyn. Vi må stoppe denne negative utviklingen, og for å få endringer i samfunnet må vi starte med oss selv. Og vi må starte nå! avsluttet initiativtaker Laila Merethe Inderberg.

Interimstyre

Flere organisasjoner stilte seg bak parolen og gikk i toget fra Stadionparken til Torget. Blant disse var Krisesenteret i Nord-Trøndelag, Grønn Ungdom Nord-Trøndelag, Rød Ungdom Verdal, Trøndelag Sosialistisk Ungdom og Levangers unge sanitetsforening. Foruten hovedparolen var det flere som bar plakater rettet seg mot situasjonen for kvinner i andre land.

Etter appellene utenfor rådhuset var det mange av deltakerne som samlet seg på Kafe nr.39. Der ble kommende års arrangement på kvinnedagen diskutert. Oppslutningen om fakkeltoget onsdag kveld viser at det er god grobunn for lignende 8. mars-arrangement i Levanger i årene som kommer. Et tverrpolitisk interimstyre ble valgt for å ta dette videre.