Volhaugen sanitetslag har ikke gjort lite det siste året

Volhaugen sanitetslag har hatt årsmøte og her er deres årsmelding: Laget har hatt et godt arbeidsår med 8 arbeidsmøter, 1 festmøte, 3 styremøter og noen telefonmøter.

Medlemmene har deltatt på fylkesårsmøte, pratemøte, infomøte og ledermøte.

Laget er med på servering av skolefrokost for 1.klassinger på Verdalsøra barneskole, kaffeservering på Verdal Bo og Helsetun og Vuku Bo og Helsetun.

Laget var vertskap både for pratemøtet og ledermøtet i Volhaug grendehus. Vi har hatt to dager med loddsalg på Mega og basar og vårutlodning der medlemmene sørger for fine utlodningsting.

Tema for Sanitetens Uke, var i år flykninger. Det ble satt igång en kafe´ i Sanitetens hus på Øra der noen av medlemmene hjalp til sammen med noen av flykningene. Et fint tiltak.

Fortsatt strikker medlemmene labber til nyfødte som deles ut på helsestasjonen.

Det blir sendt julegaver til Estland og blomster til eldre i grenda til jul. Laget har kjøpt inn 20 sangbøker til Verdal Bo og Helsetun og det er bevilget penger til Statement, Annerledes Jul, Mot stoff, Veslefrikk, fotpleie til eldre, Arken arbeid og aktivisering og til de vanlige fondene.

Laget har arrangert tur til Geitbergsetra. Vi var invitert til Sjøbygda sanitetslag.

Laget har hatt gjester, Olaug Husby snakka om sitt arbeid og Eystein Ness viste bilder fra Stiklestad og Volhaugen, da var også Stiklestad sanitetslag invitert.

Medlemstallet er 29 og oppmøtet på møtene er fra 9 - 16 stk.

Tillitsvalgte for 2017: Bjørg Lein (leder), Aud Siri Lundsaunet (nestleder), Tordis Lademo (kasserer), Eldbjørg Benum (sekretær), Ingrid Lein (styremedlem). Vara: Laila Enes og Aud Skrove.

Takk til alle som støtter oss i det viktige arbeidet som alle sanitetslag gjør og ikke minst til alle de staute damene i laget vårt som bidrar til trivsel i laget og i grenda.