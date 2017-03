Fuglene får det trangere

Fylkesmannen nå gjort opp status og justert grensene for fuglefredningsområdet. For her har ikke terrenget stemt helt med kartet, eller motsatt. Fylkesmannen har beregnet at totalt fredet areal i Eidsbotn ifølge gjeldende vernekart utgjør cirka 2,1 kvadratkilometer. I verneforskriften er arealet feil oppgitt til ca. 2,4 kvadratkilometer.

Nesten 100 dekar ut av vernearealet

Etter en gjennomgang av grensene, har man kommet fram til endringer som innebærer at cirka 98 dekar areal tas ut av verneområdet. Nytt totalareal vil etter dette være cirka 2 kvadratkilometer, opplyser Fylkesmannen. Det er Miljødirektoratet som formelt vedtar forskrifts- og grenseendring for Eidsbotn fuglefredningsområde.

I praksis følger de nye grensene nå strandkanten rundt hele Eidsbotn. Slik har det ikke alltid vært. Fuglefredningsområde ble vernet i 1984, og fikk i 2002 Ramsar-status. Det har imidlertid vist seg å være store uoverensstemmelser mellom vernekart og det faktiske terrenget langs et område sørøst, langs Moan og Magneten. Fylkesmannen opplyser at denne uoverensstemmelsen ser ut til å ha eksistert allerede på vernetidspunktet.

Ikke samsvar mellom terreng og kart

Dette skyldes trolig at vernekartet ble utarbeidet og tegnet inn på økonomisk kartblad på grunnlag av et flyfoto fra 1965. Vernegrensen var ment å gå langs strandkanten, men langs Moan og Magneten er grensen tegnet ut i sjøen, ca. 180 meter fra land. Tilsvarende er grensen trukket ut i sjøen utenfor Nossum travbane. Bakgrunnen for dette, var at det var planlagt noe utfylling av nevnte områder.

Det faktiske terrenget på vernetidspunktet var imidlertid ikke slik flyfotoet fra 1965 viste. Et flyfoto fra 1983 viser at området var utfylt allerede på vernetidspunktet, slik at vernegrensen rent faktisk lå 30 meter inne på land. I løpet av 80- og 90-tallet har Moan- og Magneten-området blitt ytterligere utfylt, og på det meste har vernegrensen ligget ca. 140 meter inne på land.

Lite å bety for badestranda

Avvikene fra vernekartet ble ikke oppdaget, ei heller da vernegrensen ble digitalisert på slutten av 90-tallet.

De nye grensene får trolig liten betydning for den planlagte badestranda på Moan.

– Denne ligger i hovedsak utenfor ramsargrensen. Vi har ei planskisse som vi nå skal sende til fylkesmannen. Hvis alt klaffer, kan vi ta første dukkert til sommeren, informerer Øyvind Nybakken, enhetsleder kommunalteknikk i Levanger.