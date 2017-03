Fyrer opp varde for en oljefri kyst

Verdal er et av de mange stedene i landet hvor «Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja» mønstrer til vardebrenning lørdag 11. mars.

– Livet i havet er truet, og området utafor Lofoten, Vesterålen og Senja må forbli oljefritt for all tid, er budskapet fra arrangørene. Vardebrenningen i Verdal finner sted ved jernbaneundergangen ved Verdal stasjon. Her blir det to appeller, den ene ved en representant fra AUF og den andre fra Torgeir Havik som representerer Folkeaksjonens fylkeslag i Nord-Trøndelag. Han er tydelig i sitt standpunkt.

– Vi sier at hele området skal være fritt for oljeboring.

Ifølge Havik har nå alle Lofoten-kommunene nå sine kommunestyrevedtak som sier «nei» til oljeboring .

Lokallag over hele landet deltar i vardebrenningen som Folkeaksjonen arrangerer i samarbeid med «Vendepunkt». Sistnevnte er en allianse av tros- og livssynsamfunn, miljøbevegelse og fagbevegelse, fiskere og forskere. Både private, medlemmer og lokallag av de forskjellige organisasjonene kan gjennomføre vardebrenning.

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja er en landsomfattende folkeaksjon som arbeider for å hindre at de kystnære havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja åpnes for olje- eller gassvirksomhet. Utgangspunktet er at de som støtter aksjonen mener at et oljefritt område vil gi det beste grunnlaget for fortsatt vekst og bosetting i regionen.

– Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er blant de rikeste i verden når det gjelder mangfold av naturverdier, og naturressurser. Det er nærheten til disse som har dannet grunnlaget for næringsvirksomhet og bosetting i regionen. Folkeaksjonen vil derfor sikre disse havområdene mot olje- og gassvirksomhet. Det innebærer at det ikke gjennomføres noen form for seismiske undersøkelser eller igangsetting av konsekvensutredning etter petroleumsloven. For å beskytte havområdene mot oljevirksomhet må det etableres varige, petroleumsfrie områder. Disse skal ikke være til hinder for å utnytte de fornybare ressursene eller drive annen næringsvirksomhet i området, men skal være et varig vern mot petroleumsindustrien, argumenterer Folkeaksjonen.

Folkeaksjonen ble stiftet 17. januar 2009, og er partipolitisk uavhengig.