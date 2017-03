Her banker hjertet litt ekstra

– Jeg merker at det banker litt ekstra, bemerket Arbeiderpartiet-lederen da han hoppet ut av bilen og hilste på Torbjørn Støre torsdag. De to er ikke i slekt, men Jonas Gahr Støre har likevel en slektshistorie som skriver seg fra nettopp Støre gård, riktignok på tippoldefarsnivå og tidlig 1800-tall.

Nå var det for øvrig mye annet enn slektsforskning som sto lenger opp på dagsorden i anledning besøket, selv om statsministerkandidaten i flere omganger fikk spørsmål om sin relasjon til den velkjente gården på Støreshøgda i Skogn.

Jonas Gahr Støre kom rett inn i lunsjen til Levanger melkeprodusentlag som på sin side gjennomførte sitt årsmøte, og her spant nok temaene mer rundt landbrukets rammebetingelser, med importvernet som et av de mest sentrale stikkordene.

Tar med seg inntrykkene

På sin trøndelagstur, fant Støre en god anledning til å stikke innom.

– Vi behandler landbruksmeldingen i Stortinget nå, og de temaene som tas opp i melkeprodusentlaget, og som ble lest opp for meg da vi kom, er jo rett i kjernen av det vi selv diskuterer, sier Støre. Tidligere på dagen besøkte han også Norske Skog, her med skogbruksnæringen som tema. Støre er glad han kan ta med seg inntrykk fra både industri, skogbruks- og landbruksnæring tilbake til Stortinget.

– Hva er det viktigste du tar med deg fra møtet med melkeprodusentene?

– Beviset på at vi har bygget opp et markedssystem for melk som sammen med korn er en veldig viktig bærebjelke for landbruket vårt, og etter min mening en avansert modell som bygger på eierskapet fra de lokale produsentene, samvirkeordningene, både når det gjelder omsetning og andre viktige mål. En modell som er viktig å ta vare på. Og nettopp det fikk vi illustrert her.

– Superviktig

Jonas Gahr Støre poengterer at importvernet er en del av Norge, og mener landbruket har en rolle som skiller seg fra annen produksjon.

– Det er sånn vi er skrudd sammen. Toll er jo avviklet på det aller meste i Norge, og vi har en av de mest åpne økonomiene i verden. Men på landbruk mener jeg logikken er en annen fordi landet vårt ser ut som det gjør, og fordi vi skal ha en matproduksjon. Det tillater det internasjonale regelverket. Jeg pleier å si til venner i landbruket som er skeptiske til EU at EØS-avtalen er viktig for oss også her, nemlig fordi det gir rammer som gjør at vi kan beholde det vi har. Uten rammer er vi mer sårbare. Uten rettsregler så kan kjøttvekta gjelde fra de som er større enn oss.

Melkeprodusent og den ene halvparten av dagens vertskap, Torbjørn Støre, sier aldri nei til besøk. Og han peker på betydningen av å pleie kontakten med beslutningstakerne.

– Som aktive i landbruksnæringa, er kontakt og relasjoner med politikerne viktig. Det gjelder uansett hvem som vinner valget. Vi må forholde oss til dem som til enhver tid sitter med makta. Å holde kontakten er derfor en superviktig jobb, spesielt med tanke på fortsatt å ha et godt importvern som jeg mener er helt grunnleggende for alle som driver innen næringa, sier Torbjørn Støre.